Женская волейбольная команда УралГУФКа выступит на Всероссийской летней универсиаде Соревнования пройдут в Салавате с 1 по 11 июля



В отборочных соревнованиях приняли участие 4 женские и 5 мужских команд. В составе сборной УралГУФКа выступали воспитанницы челябинской школы волейбола, игроки и экс-игроки волейбольного клуба «Динамо-Метар» — Ксения Дьяченко, Ольга Серебрянникова, Алиса Шишкина, Анна Багрянцева и Анастасия Васильева. Лучшими игроками соревнований признаны Валентина Бачинина и Ксения Дьяченко.



Женская команда УралГУФК и мужская команда УрГУПС из Екатеринбурга, как победители отборочного этапа, получили право представить регион на Всероссийской универсиаде. Мужская команда ЮУрГУ, занявшая второе место, стала претендентом на попадание на универсиаду по дополнительной квоте.



В рамках VIII Всероссийской летней универсиады 2022 года будут разыграны комплекты наград в 14 видах спорта. Сразу шесть турниров в рамках Универсиады-2022 примет Ульяновск. А в городе Салавате Республики Башкортостан пройдут турниры Универсиады-2022 по волейболу и гандболу среди мужских и женских команд, а также настольному теннису.



Лучшую женскую студенческую волейбольную сборную определят с 1 по 11 июля. Мужской волейбольный турнир в рамках VIII Всероссийской летней универсиады состоится с 11 по 19 июля.



Напомним, что челябинские волейболистки

В Екатеринбурге прошел отборочный этап всероссийских соревнований за право участия в финале VIII летней Всероссийской универсиады — 2022 среди студенческих команд УрФО по волейболу. По итогам первое место заняла женская команда УралГУФКа, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Метар».В отборочных соревнованиях приняли участие 4 женские и 5 мужских команд. В составе сборной УралГУФКа выступали воспитанницы челябинской школы волейбола, игроки и экс-игроки волейбольного клуба «Динамо-Метар» — Ксения Дьяченко, Ольга Серебрянникова, Алиса Шишкина, Анна Багрянцева и Анастасия Васильева. Лучшими игроками соревнований признаны Валентина Бачинина и Ксения Дьяченко.Женская команда УралГУФК и мужская команда УрГУПС из Екатеринбурга, как победители отборочного этапа, получили право представить регион на Всероссийской универсиаде. Мужская команда ЮУрГУ, занявшая второе место, стала претендентом на попадание на универсиаду по дополнительной квоте.В рамках VIII Всероссийской летней универсиады 2022 года будут разыграны комплекты наград в 14 видах спорта. Сразу шесть турниров в рамках Универсиады-2022 примет Ульяновск. А в городе Салавате Республики Башкортостан пройдут турниры Универсиады-2022 по волейболу и гандболу среди мужских и женских команд, а также настольному теннису.Лучшую женскую студенческую волейбольную сборную определят с 1 по 11 июля. Мужской волейбольный турнир в рамках VIII Всероссийской летней универсиады состоится с 11 по 19 июля.Напомним, что челябинские волейболистки завоевали золото первенства России . Команда «Юность-Метар» выиграла турнир среди девушек 2006–2007 годов рождения.

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