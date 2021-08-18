Женская хоккейная команда «Белые медведицы» проведет свой первый матч в Уфе

Челябинки сыграют с местной «Агиделью»

18 и 19 августа в столице Башкирии челябинский клуб «Белые медведицы» проведет два первых контрольных матча при подготовке к новому сезону. В Уфе подопечные Игоря Знарка сразятся с одной из самых стабильных и сильных участниц Женской хоккейной лиги — «Агиделью», в активе которой две победы в чемпионате страны, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Тренерский штаб «Белых медведиц» на выезд в Уфу взял 22 хоккеистки. Сегодня в 16:30 они проведут первую игру с «Агиделью». А завтра, 19 августа, в 12:30 сыграют повторный матч.

Вратари: Софья Бойченко, Юлия Артёмова.

Защитники: Наталья Воронцова, Екатерина Осминова, Алина Орлова, Алиса Куделина, Екатерина Захарова, Тамара Жордочкина, Кристина Смирнова, Валерия Горбунова.

Нападающие: Валерия Заика, Яна Крашенинина, Татьяна Шаталова, Виктория Киселёва, Злата Вавилова, Ильмира Таипова, Алина Нарудинова, Анастасия Шабалина, Мария Пушкарь, Варвара Борискова, Берта Валеева, София Сычёва.

Вместе с командой отправился и тренерский штаб во главе с наставником команды Игорем Знарком. Помогать ему будут Павел Ширяев и Петр Паньков.

Напомним, что в начале апреля ХК «Трактор» объявил о возвращении в систему клуба женской хоккейной команды «Белые медведицы». С 2002 до 2014 года челябинский женский хоккей был представлен «Факелом». Тогда челябинки выиграли бронзовые медали чемпионата России. В марте 2014 года команда вошла в систему «черно-белых» и была переименована в «Белые медведицы». После одного проведенного сезона клуб расформировали. И вот спустя шесть лет Челябинск вновь будет представлен в Женской хоккейной лиге.

Автор: София Поромова.