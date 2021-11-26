«Женщины научились бить жестко и сильно» — директор Центра олимпийской подготовки по боксу Дмитрий Дягилев

На предстоящем чемпионате России в Челябинске выступят сильнейшие спортсменки страны

Женский бокс на Южном Урале на серьезном уровне развивается около 15 лет. За это время он сделал огромный шаг в своем развитии, а наш регион стал одним из центров спортивной подготовки сборных команд России. Директор регионального Центра олимпийской подготовки Дмитрий Дягилев в интервью ИА «Первое областное» объясняет, с чем связан бурный рост женского бокса в России и мире, уверяет, что поединки девушек в зрелищности не уступают мужским боям, и рассказывает, в чем уникальность предстоящего чемпионата России в Челябинске.

— Сегодня в Челябинске стартует чемпионат России по боксу среди женщин. Многие специалисты отметили, что впервые к подобным турнирам наблюдается огромный интерес. С чем он связан?

— Действительно, интерес и ажиотаж вокруг соревнований огромный. Особенно остро это почувствовалось после того, как было принято решение перенести сроки проведения чемпионата мира. То есть изначально планировалось, что в Челябинск приедут сильные спортсменки, но пропустят турнир «первые номера» сборной России. Теперь все изменилось — к нам приедет вся элита женского бокса России. Именно наш турнир станет для девушек определяющим при отборе в национальную команду для участия в мартовском чемпионате мира. Именно поэтому в боксерских кругах интерес к нашим соревнованиям особенный.

— Может быть, ажиотаж связан еще и с тем, что впервые у женского чемпионата России такой солидный призовой фонд?

— Это тоже сыграло большую роль. Женский бокс на всех уровнях стараются уравнивать по значимости с мужским. На чемпионате России в Челябинске будут представлены 12 весовых категорий. В каждой весовой категории будет разыгран призовой фонд в 1 миллион рублей, а победительница турнира получит автомобиль! Согласитесь, очень хорошее подспорье для девушек проявить себя и получить достойное вознаграждение за свой труд. Никогда ранее на подобных состязаниях не было таких серьезных премиальных.

— От кого исходит инициатива так существенно поднять престиж и призовой фонд женских состязаний по боксу?

— Большие призовые в боксе появились с приходом в 2017 году Умара Кремлева, ставшего генеральным секретарем Федерации бокса России. Сегодня он возглавляет уже Международную ассоциацию бокса (АИБА). Он и выступил с инициативой значительно повысить призовой фонд турниров по боксу. На последнем чемпионате мира среди мужчин он был беспрецедентным. Победители турнира получали 100 тысяч долларов, серебряные призеры — 50, бронзовые — 25. То есть в каждой весовой категории были разыграны почти 200 тысяч долларов — такого в истории любительского бокса никогда не было! Соответствующее внимание и отношение были уделены и женскому боксу. Я считаю, что правильно и верно было найти возможность как-то поощрить девушек за их труд, заставить их поверить в то, что в случае успеха они могут заработать себе на жизнь.

— В Челябинской области женский бокс развивают около 15 лет. Отношение к нему сильно изменилось в сравнении с тем, что мы видим сейчас?

— Впервые я увидел поединки женщин в ринге в 2010 году, когда в Челябинске проходил чемпионат России. Помню, я тогда пришел на турнир посмотреть в деле на нашу челябинку Александру Кулешову. На тот момент она была объективно сильнейшей спортсменкой в своем весе. Был наслышан о ней, что она показывала бокс, приближенный к мужскому. Ее выступление произвело на меня сильное впечатление. Однако не все поединки оставили такое позитивное впечатление. Чувствовалось, что девушкам не хватает опыта и мастерства. Сейчас женский бокс совсем другой — зрелый, грамотный, качественный. Девушки научились бить сильно и мощно, стал гораздо шире их технический арсенал и тактические действия на ринге. И это при том, что женский бокс не утратил своей главной изюминки — изящества.

— Девушки более эмоциональные и импульсивные. Может быть, поэтому их поединки кажутся такими зрелищными, потому что они начинают «зарубаться»?

— Нет, я бы так говорить не стал. Все зависит от индивидуальных качеств спортсменок. Каждая из них уникальна. Одна любит работать «первым номером», другая — на контратаках, третья показывает «закрытый» бокс и ищет ошибок соперника. Но всех женщин-боксерш объединяет одно: они очень старательные и трудолюбивые. В ринге отдают все силы без остатка. Этих качеств порой не хватает мужчинам.

— В Челябинской области до недавнего времени загорались звездочки, выступали на топовых международных турнирах, но не было резерва. Сейчас мы видим обратную ситуацию.

— Давайте начнем с истоков, у которых стояли Федор Шарафисламов и Николай Попков. Именно они первые увидели в женском боксе большие перспективы. Ими была проделана большая и кропотливая работа. Но в то время не было еще четко выстроенной системы подготовки спортсменок. Теперь все это есть — современная база для тренировок, квалифицированный тренерский состав и т. д. С юными девушками занимается Кристина Борцова, сама в прошлом боксер, со старшими спортсменками — Виталий Хоминец. Есть и тренеры, которые подключились к работе, занимаются индивидуально со своими подопечными, — Владимир Рощенко, Анатолий Плехов, Александр Орлов, Сергей Исламов и другие.

— Между тем ослабил свои позиции в стране южноуральский мужской бокс. С чем это связано?

— Да, в последнее время мы не показывали тех результатов, которые были у челябинского бокса в конце 90-х — начале 2000-х годов. Но потихоньку мы начинаем исправлять ситуацию. Важную роль в этом процессе отвожу Виктору Фархутдинову, нашему земляку из Златоуста, который сейчас возглавляет мужскую национальную сборную России. Наши ведущие тренеры находятся с ним в постоянном контакте. В этой связи хотел бы выразить слова благодарности специалисту: несмотря на занятость в штабе сборной, он находит время и возможности проконсультировать наших тренеров. И они, в свою очередь, получают бесценный опыт. Артем Зайцев, Эдуард Абзалимов, Радик Шамсутдинов — это все молодые и перспективные специалисты, вместе с ними работают уже давшие результат Сергей Новиков, Виталий Приболовец, Дмитрий Рогожников.

— Результаты последнего чемпионата России внушают оптимизм.

— Мы проделали определенную работу над ошибками. Два наших земляка завоевали золотые медали. Причем если Эдмонд Худоян ранее уже завоевывал титул сильнейшего в стране, то Андрей Стоцкий добился этого впервые. Мы долго ждали от него такого результата. А ведь есть еще и перспективный Алексей Киселев, победитель молодежного чемпионата страны, бронзовый призер первенства Европы до 22 лет.

— А на домашнем женском чемпионате страны мы можем рассчитывать на подобный результат? Какие-то цели и задачи уже есть перед нашей командой?

— Скажем так, мы обсуждали с тренерским штабом то, на какой результат можем рассчитывать. Но еще раз хочу напомнить, что к нам приехали все сильнейшие боксеры страны. И в каждой весовой категории будет сумасшедшая конкуренция. Как минимум шесть наших спортсменок являются претендентами на медали. Кто из них выстрелит и покажет высокий результат, загадывать не берусь. Буду рад, если в копилке сборной Челябинской области будет две золотые медали.