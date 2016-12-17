Определены победители среди женщин на Чемпионате России по фигурному катанию

«Золото» чемпионата оказалось у Евгении Медведевой.
Фигуристка Евгения Медведева из Москвы завоевала «золото» на Чемпионате России. Девушка стала лидером по баллам. Ей удалось удержать первенство, несмотря на серьезные заявки конкуренток.
В Челябинске подведены итоги третьего дня Чемпионата России по фигурному катанию. Ранее объявили призеров среди пар с вольной программой, теперь стали известны результаты соревнований среди женщин. Лучшей из фигуристок стала Евгения Медведева (233,57). Следом идет Алина Загитова (221,21). Бронзу завоевала Мария Сотскова (219,90).
Итоговые результаты одиночного катания среди женщин:
1. Евгения Медведева – 233.57 балла (золото)
2. Алина Загитова –221.21 балла
3. Мария Сотскова – 219.90 балла
4. Анна Погорилая – 215.62 балла
5. Елена Радионова – 209.24 балла
6. Станислава Константинова – 200.19 балла
7. Анастасия Губанова – 197.26 балла
8. Елизавета Туктамышева – 194.52 балла
9. Софья Самодурова – 192.16 балла
10. Алиса Федичкина – 189.57 балла
11. Валерия Михайлова – 180.73 балла
12. Серафима Саханович – 175.53 балла
13. Алена Леонова – 174.67 балла
14. Алиса Лозко – 170.93 балла
15. Анастасия Яценко – 164.61 балла
16. Екатерина Гусева – 160.66 балла
17. Наталья Огорельцева – 159.69 балла
18. Анастасия Коломиец – 137.93 балла