«Железный» комментатор, удивительный камбэк и семейный триумф — в итогах спортивного года

Хит-парад событий 2025 года в Челябинской области (часть 3)

От семейного триумфа на фестивале ГТО до удивительного репортажа длиною в пять овертаймов — завершающая часть спортивного хит-парада Челябинской области за 2025 год демонстрирует, что главное — не только результат, но и дух, единение и настоящие чудеса на площадках. Мы собрали истории, которые заставляют гордиться, удивляться и верить в невозможное.

Семья Кожуховых из Челябинска стала победителем Всероссийского фестиваля ГТО. Финальные соревнования, прошедшие 19 августа в Чебоксарах, собрали 54 команды. Челябинцы, для которых это уже третья попытка, впервые поднялись на высшую ступень пьедестала. По итогам многоборья они шли вторыми, но блестящий результат в командной эстафете принёс им общую победу.

«Безумно рады и счастливы! По итогам многоборья ГТО мы показали второй результат. И стало ясно, что мы можем побороться даже за победу! В эстафете ГТО показали лучший результат среди всех участников, это и принесло нам первое место. Сейчас нас переполняют эмоции, посвящаем эту победу всем жителям Челябинской области!» — резюмировал Андрей Кожухов.

В челябинском спорткомплексе ЮУрГУ в День космонавтики прошла необычная акция «ГТО в лицах»: сотрудники регионального правительства, министры и их заместители проверили свою физическую готовность, выполнив нормативы комплекса «Готов к труду и обороне».

Проект «ГТО в лицах» проходил в регионе в течение года на регулярной основе. Присоединились к нему известные спортсмены, школьники, трудовые коллективы, ветераны спорта, атлеты с ОВЗ и другие. И нет сомнений, что в новом году его продолжат.

Подобное событие в южноуральской столице состоялось в третий раз. Звезды шоу-бизнеса, политики и спорта собрались вместе, чтобы сразиться на баскетбольной площадке. Они же вместе со зрителями собрали деньги для помощи детям с онкологией.

Боец ММА Иван Штырков, комик Виктор Щетков, актеры «Молодежки», топовые челябинские спортсмены во главе с министром Владимиром Ивановым попробовали свои силы в баскетболе. Получилось забавно и интересно.

Второй раз в своей истории челябинский хоккейный клуб боролся за главный трофей КХЛ. Ажиотаж и зрительский интерес к «Трактору» в мае этого года был колоссальный — билеты на домашние матчи раскупались за считанные минуты, большая часть болельщиков не смогли попасть на арену. Для них штаб «черно-белых» организовал фан-зону — сначала на Кировке, а затем и в Парке Гагарина.

Получилось здорово! Десятки тысяч болельщиков «Трактора» приходили в фан-зону поддержать команду в битвах с ярославским «Локомотивом». К сожалению, наши хоккеисты проиграли, но зато мы смогли в полной мере окунуться в эту атмосферу большого хоккея и еще раз убедиться, что Челябинске — это спорт номер один!

Заслуженную награду получил наш коллега с ОТВ Сергей Михно. А запомнился он всем благодаря удивительному репортажу, в котором более 6 часов на хоккейном льду выясняли отношения команды «Челмет» и «Торпедо-Горький».

«Железный комментатор, который держал всех зрителей в напряжении целых 158 минут и 5 секунд, получил свою заслуженную награду», — так отреагировала на новость пресс-служба ХК «Челмет».

Представьте себе: исход матча был решен на исходе пятого (!) овертайма. Игра в Челябинске началась 16 апреля в 18:30, а завершилась аж 17 апреля в 00:38. Все это время в прямом эфире вел репортаж комментатор Сергей Михно. Наш «железный человек»!

Екатерина Зайцева из Магнитогорска, уже носящая титул сильнейшей женщины России, добавила в свою копилку еще одно золото — на этот раз чемпионата страны по силовому экстриму в Сочи.

На турнир прибыли более 100 атлетов из 34 регионов, но Зайцева в весовой категории свыше 81 кг не оставила соперницам шансов. Она блестяще выполнила все четыре испытания: «Фермерскую прогулку», «Становую тягу», «Супер-йок» и «Бревно».

Эта победа — очередное доказательство ее абсолютного превосходства в силе и выносливости.

Златоустовская лыжница Алена Плечева одержала первую в своей карьере победу на взрослом уровне, выиграв второй этап Кубка России. На завершающих соревнованиях в Тюмени 19-летняя спортсменка стала лучшей в масс-старте на 20 км классическим стилем.

Всю дистанцию соперницы шли плотной группой, но на финише Плечева оказалась сильнее. Эта сенсационная победа — дебютный успех юной спортсменки из Южного Урала в соревнованиях столь высокого статуса.

Спортсменка занимается лыжными гонками в СШОР № 1 имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте под руководством тренера Владимира Усанова. Ранее она становилась победителем и призером первенств России.

Удивительный по сюжету и драматургии матч случился на финише регулярного чемпионата России по футзалу в Высшей лиге. Мини-футбольный клуб «Южный Урал» из Челябинска на домашней площадке уже в первом тайме «горел» соперникам из Екатеринбурга со счетом 0:5, но затем забил семь безответных мячей (!) и выиграл со счетом 7:5.

В мини-футболе случаются разные чудеса, но чтобы вот так спасти матч — это надо ну очень постараться! Жаль только, что эта победа не принесла челябинским футболистам желаемого результата. Команда осталась за бортом плей-офф в сезоне-2024/2025.

В текущем чемпионате КХЛ у хоккейного клуба «Трактор» дела складываются не лучшим образом — команда чаще огорчает, чем радует. Но иногда выдает удивительные матчи. Один из них прошел 26 ноября в Челябинске. В нем «Трактор» катком проехался по «Шанхайским драконам», разгромив соперника со счетом 9:0!

А ведь перед этой встречей наша команда потерпела четыре поражения кряду. Но в этот раз у «черно-белых» получалось почти все. «Трактор» одержал свою самую крупную победу в КХЛ, а еще свой первый «сухарь» в Лиге оформил молодой голкипер Савелий Шерстнев.

Воспитанник челябинского футбола Кирилл Глебов сделал качественный скачок в своем развитии, став одним из лидеров столичного ЦСКА. Перспективный и быстрый форвард застолбил за собой место в основном составе, выдал шикарный матч в Кубке России с «Локомотивом» (пас и победный гол), а еще с 5 мячами на текущий момент является лучшим снайпером команды.

Кроме того, Кирилл Глебов получил приглашение в сборную России, дебютировал в главной команде страны. А ведь парню недавно исполнилось 20 лет!

Фото: Виталий Визаулин, Дмитрий Сопильняк, Олег Каргаполов, Алексей Журавлев (все — ИА «Первое областное»), пресс-служба ХК «Трактор», ПФК ЦСКА, МФК «Южный Урал», Федерация лыжных гонок России.

Коллажи: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).