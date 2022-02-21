Здесь был дядя Юра из Коркино! Финал операции «Китайская шкатулка» завершен

В заключительный день Олимпийских игр наш собкор встретится с известными и очень известными людьми

Олимпиада-2022 завершилась, ушла в историю, оставив много приятных эмоций и впечатлений. А вместе с тем и горькое послевкусие от околоспортивных скандалов и проколов в организации соревнований. Но запомнится на всю жизнь нашему собкору в Пекине Юрию Сейидову, который получил незабываемые впечатления от своей работы на Олимпийских играх, исполнив свою давнюю мечту. Сегодня — последняя серия его «Олимпийского дневника».

— Сумасшедшим по впечатлениям получился заключительный день моего вояжа в Пекин на зимнюю Олимпиаду. Уже с утра встретился с олимпийским чемпионом 1976 года в танцах на льду Александром Горшковым, который возглавляет всероссийскую федерацию. Александр Георгиевич высказал мнение о ситуации вокруг Камилы Валиевой («Надеюсь, что справедливость восторжествует»), оценках в парном катании («Это же хозяева, в любом другом месте выиграла бы наша пара») и поделился впечатлениями о Челябинске: «Город становится центром притяжения для нашего вида спорта, нас здесь руководство и болельщики встречают как нигде!»

Собираюсь на финал хоккея, выхожу на улицу, а в назначенное время автобуса нет! Что делать?! Вдруг подъезжает олимпийское такси, из него выходят запасные игроки сборной России, среди которых такие известные, как Александр Кадейкин и Артем Анисимов, игравший в одной тройке в «Чикаго» с Артемием Панариным и Патриком Кейном. К ним подходит солидный мужчина в цивильном костюме с эмблемой сборной: «Почему так долго?» Ребята оправдывались, были на тренировке. Мужчина садится в машину, я к нему: «На хоккей? Подбросите?»

Еду, молчим, спрашиваю, а с кем я направляюсь вместе на игру: «Будет что вспомнить». В ответ: «Да я так, по технической части в сборной». Почему-то сразу вспомнился один из моих любимых фильмов «Брат» и «Брат-2». Во-первых, я сам в Китае напоминал себе «Брата», отправляясь с утра в черной парке и черных штанах в главный медиацентр с твердой уверенностью, что «меня в школе так учили. В Китае живут китайцы, в Германии немцы, в этом... Израиле евреи, а в Африке негры». Надо было видеть, как я объяснялся с иностранцами. А, во-вторых, мой попутчик ну никак не был похож на человека из технической службы сборной. Опять же, как в «Брате», когда водитель фуры его спрашивает, воевал ли он: «Да не, в штабе там отсиделся, писарем...»

Слово за слово, я сказал, что журналист из Коркино, там, где родился Артемий Панарин. А еще из нашего городка выросли Георгий Белоусов и Ярослав Бусыгин. Мужчина рассмеялся: «А я думаю, что за микс такой: толстовка „Трактора“, штаны „Витязя“, а почему шапочка „Динамо“?» Признался, что болею за бело-голубых. Собеседник рассмеялся и представился: «Владимир Малахов». Ба! Это же один из тренеров сборной, легендарный защитник, один из 29 хоккеистов мира, входящих в «золотой» клуб. Здесь те, кто за свою карьеру выиграли самые главные соревнования — Олимпиаду, чемпионат мира и Кубок Стэнли.

Про сам финал много не буду, большинство всё видели своими глазами. Если бы не статус Олимпиады, такие игры смотреть только под конвоем, иначе уснешь. До сих пор не понимаю, куда делась из ушей лиха музыка атаки. Никак не звучала. А в итоге не возникло чувство какой-то несправедливости. Уступать 1:2 и нанести в третьем периоде всего три броска — ущипните меня, это сборная России?

Зато чуть не упал от неожиданности, когда на платформу на трибуне, где сидел, зашли очень знакомые девушки в олимпийской форме сборной. Одна из них ревела. Еще раз ущипните! Я не сплю? Это же олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова вместе с олимпийской чемпионкой 2016 года по художественной гимнастике Маргаритой Мамун.

— Алина, вы такая красивая, почему плачете? Знаете, сколько в жизни вас ждет всего, по сравнению с которым нынешнее поражение вам покажется такой мелочью.

Загитова улыбнулась, Мамун тоже, а на просьбу вместе сфотографироваться девчонки вообще не заморачивались: «С удовольствием!» Хотя я, конечно, знал, что Алина дружит с форвардом «Ак Барса» и сборной Дмитрием Воронковым. Отсюда и слезы.

Но и это было еще не все. Мы увиделись и обнялись с духовником олимпийской сборной протоиереем Андреем Алексеевым, про которого я рассказывал на первых страницах дневника. Он от души меня обнял, мы тепло поговорили, домой летим вместе. Закрытие. Описывать такие события — занятие неблагодарное. Кто хотел, тот всё увидел. Конечно, великолепным получилось награждение нашего героя Александра Большунова при всей честной братии. Народу в «Птичьем гнезде» собралось прилично.

А завтра — полет на борту лайнера с олимпийской сборной. В каком настроении будут «серебряные» хоккеисты? Как прошло возвращение, надеюсь рассказать уже по прилете домой. Если честно, очень соскучился по малой родине — семье, коллегам по «Горнячке» и друзьям. Без двух дней месяц черпал эмоции из «Китайской шкатулки».