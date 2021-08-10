«Завязывать со спортом не собираюсь» — легкоатлет Мизинов прокомментировал свою дисквалификацию на Олимпиаде‑2020

Спортсмен полагает, что спортивную ходьбу можно сделать несубъективным видом спорта

Сегодня в Челябинск вернулись участник Олимпийских игр в Токио Василий Мизинов и его тренер Елена Сайко. В аэропорту их встречали спортивные руководители города, представители Минспорта, студенты УралГУФК и воспитанники спортшкол по легкой атлетике.

На Играх в Токио южноуральский спортсмен рассматривался как один из претендентов на медали в спортивной ходьбе на дистанции 20 км. Однако был дисквалифицирован за 7 км до финиша судьями после того, как получил от них четвертое замечание за неправильную, по их мнению, технику ходьбы.

«Я, если честно, вообще не сразу понял, почему мне выписали три замечания за такой короткий промежуток времени. Стоял на пит-стопе для отбывания двухминутного штрафа, и в голове крутились вопросы: „За что? Почему?“ Смотрел отрешенным взглядом на то, как уходят вперед мои соперники, и подумал: „Странно как-то: как будто зритель здесь на Олимпиаде, а не участник“. Непонятные и неприятные чувства испытал», — поделился своими ощущениями от произошедшего Василий Мизинов.

Спортсмен признался, что и не думал как-то оспаривать решения арбитров, потому что на результат это никак не повлияет и делать это бессмысленно, потому что никому ничего этим не докажешь. При этом легкоатлет косвенно винит и себя за неудачу: «Наверное, где-то я не доработал, не выложился на 100 процентов», — с грустью в голосе признался Мизинов.

Спортивная ходьба является единственной дисциплиной легкой атлетики, которая продолжает оставаться субъективным видом. Впервые о возможности придать ему больше объективности заговорили в мае 2019 года. Президент Международной федерации легкой атлетики (IAAF) Себастьян Коу на одном из брифингов сообщил журналистам, что планируется внедрение технологии специальных стелек с электронными чипами, которые позволят судьям контролировать контакт спортсменов с землей. Сообщалось также, что новую технологию планируют ввести к 2021 году.

«Я считаю, что нужно что-то делать, предпринимать какие-то шаги в спортивной ходьбе. На нескольких стартах опробовали эти чипы, но спортсменам они не понравились. Говорят, что эти датчики как-то мешают. Мы живем в век современных технологий, неужели нельзя что-либо придумать? Да, с внедрением чипов результаты в ходьбе упадут, но зато появится объективность. Конечно, спортивная ходьба станет другой, сделает шаг назад и вернется к тому, с чего она начинала, когда не была такой быстрой. Но ведь все спортсмены будут находиться в равных условиях. Может быть, иногда и нужно сделать этот шаг назад, чтобы затем выйти на новый, прогрессивный путь развития», — считает Василий Мизинов.

По словам наставника и ее подопечного, сейчас они возьмут небольшую паузу в выступлениях, чтобы восстановить физические и моральные силы после Олимпийских игр. И пообещали, что приложат максимум усилий, чтобы через три года в Париже выступить достойно.



«Я не хочу оправдывать своего спортсмена, потому что наш вид спорта очень субъективный. Но могу с уверенностью сказать, что так на турнирах по ходьбе не судят. Не могу вспомнить ни одного случая, когда какому-нибудь спортсмену делали три замечания за 1 километр дистанции. В Токио это было сделано в тот момент, когда уже примерно определилась группа лидеров из 5—6 человек, претендующих на медали. Выводы делайте сами»,— дала оценку произошедшему заслуженный тренер России, наставник челябинского спортсмена Елена Сайко.

...В аэропорту Василию Мизинову и его тренеру Елене Сайко устроили теплый и праздничный прием. Несмотря на позднюю ночь поддержать спортсмена пришли начальник управления по ФКСиТ администрации г. Челябинска Максим Клещевников, директор СШОР № 2 по легкой атлетике Олег Синяков, воспитанники спортшкол по легкой атлетике, студенты УралГУФК и представители Минспорта.

Уже общаясь с журналистами, Василий Мизинов, окинув взглядом холл аэропорта, сказал: «Я тронут до глубины души, не думал, что меня будут так тепло встречать. И даже представить не могу, если бы у меня была медаль или хоть какой-то результат. Ради них и многих других и нужно продолжать бороться, тренироваться, повышать свой уровень мастерства. Так что завязывать со спортом я не собираюсь».