Сегодня, 24 марта, спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча «Салават Юлаев» — «Трактор», в котором капитан уфимцев Григорий Панин совершил грубый прием на форварде челябинцев Лукаше Седлаке. Защитник уфимского клуба дисквалифицирован на три матча и, таким образом, серию плей-офф Кубка Гагарина против челябинского «Трактора» пропустит, сообщает пресс-служба КХЛ.
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника хозяев Григория Панина по п. 1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (атака в голову или шею), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу. В соответствии с п. 4.3.1. ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим дисциплинарным штрафом до конца игры (20 минут) в разных матчах, то на него накладывается дополнительная одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Таким образом, Панин пропустит три матча команды», — говорится в заявлении на официальном сайте КХЛ.
Напомним, что вчера, 23 марта, хоккеисты челябинского «Трактора» одержали уверенную победу в Уфе со счетом 7:1 в четвертом матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Отметим, что наказание, наложенное на защитника «Трактора» Ника Бэйлена за начало драки, принято оставить без изменений. Завтра, 25 марта, в Челябинске состоится пятый матч серии.
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