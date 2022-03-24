Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин дисквалифицирован на три матча за грубый фол на форварде «Трактора»

Хоккеист уфимского клуба пропустит оставшиеся игры серии плей‑офф против челябинцев

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника хозяев Григория Панина по п. 1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (атака в голову или шею), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу. В соответствии с п. 4.3.1. ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим дисциплинарным штрафом до конца игры (20 минут) в разных матчах, то на него накладывается дополнительная одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Таким образом, Панин пропустит три матча команды»,

— говорится в заявлении на официальном сайте КХЛ.