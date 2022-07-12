Хоккеист магнитогорского «Металлурга» Григорий Дронов подписал пробный контракт с клубом НХЛ «Аризона Койотс». 24-летний защитник примет участие в тренировочном лагере американской команды, сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на CapFriendly.
В южноуральской команде хотели сохранить защитника, однако сам хоккеист намерен продолжить карьеру в НХЛ, где его интересы представляет известный агент Пол Теофанос. Дронов выступал за «Металлург» с сезона-2016/2017. До этого он играл за молодежную команду магнитогорцев «Стальные лисы».
В прошедшем сезоне защитник провел 24 матча в плей-офф и набрал 14 очков: забросил пять шайб и отдал девять результативных передач. В регулярном чемпионате на его счету одна результативная передача в шести встречах. По итогам прошлого сезона магнитогорцы дошли до финала Кубка Гагарина, где уступили московскому ЦСКА в семи матчах.
Напомним, что два магнитогорских хоккеиста вышли на рынок свободных агентов в НХЛ. Илья Самсонов и Евгений Малкин не смогли договориться со своими клубами о продлении контрактов.
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