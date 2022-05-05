Сегодня, 5 мая, магнитогорский «Металлург» и защитник Егор Яковлев подписали новый контракт на три года. Он будет действовать до конца сезона 2024/25. Егор уроженец Магнитогорска и воспитанник «Металлурга». Состав Магнитки защитник пополнил в межсезонье-2019, а в прошлом году стал капитаном команды, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».

В регулярном чемпионате Егор Яковлев провел 48 игр, набрал 16 (2+14) очков и показатель полезности «+6». В плей-офф капитан «Металлурга» сыграл 24 игры, набрал 15 (2+13) результативных баллов и стал лучшим бомбардиром и ассистентом среди защитников всего Кубка Гагарина.

Напомним, что ранее магнитогорский «Металлург» продлил контракты с форвардами Егором Коробкиным и Денисом Зерновым. Хоккеисты будут выступать за южноуральцев до конца сезона-2023/2024.