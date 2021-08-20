«Зарядку с чемпионом» с ОТВ проведет чемпион мира по кикбоксингу

Никита Павлов выступит на Фестивале песчаных скульптур

Медиахолдинг «Первый областной» приглашает челябинцев принять участие в бодрящей и энергичной «Зарядке с чемпионом». В эту субботу, 21 августа, в 11:00 ее проведет заслуженный мастер спорта, трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Никита Павлов.

Принять участие в «Зарядке с чемпионом» можно совершенно бесплатно. Все, что для этого нужно, — желание! Ну и желательно быть в спортивной форме. Кроссовки, коврик для занятий — и вперед, к спортивным достижениям!

В субботу, 21 августа, зарядиться позитивной энергией и укрепить свой иммунитет можно вместе с титулованным челябинским кикбоксером Никитой Павловым. Вместе с ним утренней разминкой займется Артем Босоногов, финалист проекта «Лица 3». Не пропустите! Проведите субботнее утро в хорошей компании с отличным настроением!