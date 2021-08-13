«Зарядка с чемпионом» на Фестивале песчаных скульптур состоится в танцевальном стиле

Утреннюю гимнастику проведут профессиональные танцоры

Медиахолдинг «Первый областной» приглашает челябинцев принять участие в бодрящей и энергичной «Зарядке с чемпионом». В субботу, 14 августа, ее проведут победители международных турниров по спортивным бальным танцам Владислав Ткаченко и Александра Тарасенко.

Принять участие в «Зарядке с чемпионом» можно совершенно бесплатно. Все, что для этого нужно, — желание! Ну и желательно быть в спортивной форме. Кроссовки, коврик для занятий — и вперед к спортивным достижениям! Опытные тренеры вам покажут упражнения, которые можно делать всей семьей, чтобы получить заряд бодрости и хорошее настроение. «Зарядка с чемпионом» пройдет с 11:00 до 12:00 часов завтра, 14 августа, на площадке Фестиваля песчаных скульптур, рядом с Историческим музеем.

Поможет провести зарядку и погрузиться в латиноамериканский вайб вместе с финалистами проекта «Лица 3» корреспондент программы «Наше утро» на ОТВ Дмитрий Завадский.