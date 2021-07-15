«Зарядку с чемпионом» на Фестивале песчаных скульптур проведет чемпионка мира по боксу

Заслуженный мастер спорта Александра Кулешова зарядит челябинцев утренней гимнастикой

Медиахолдинг «Первый областной» приглашает челябинцев принять участие в бодрящей и энергичной «Зарядке с чемпионом». В субботу, 17 июля, ее проведет одна из самых титулованных челябинских спортсменок, чемпионка мира по боксу Александра Кулешова.

Принять участие в «Зарядке с чемпионом» можно совершенно бесплатно. Все, что для этого нужно, — желание! Ну и желательно быть в спортивной форме: кроссовки, коврик для занятий и вперед — к спортивным достижениям! Опытные тренеры вам покажут упражнения, которые можно делать всей семьей и получить заряд бодрости и хорошее настроение, каждую субботу с 11:00 до 12:00 часов, на площадке фестиваля песчаных скульптур, рядом с Историческим музеем.

В ближайшую субботу, 17 июля, зарядиться позитивной энергией и укрепить свой иммунитет можно вместе со спортсменкой, которая наводит ужас на соперников на соревнованиях по боксу. Александра Кулешова — заслуженный мастер спорта, чемпионка мира, на протяжении многих лет входит в состав сборной России.





Не пропустите! Будет полезно, интересно и познавательно! В мероприятии примут участие телеведущие телеканала ОТВ, ведущие программы «Наше утро» и известные персоны города Челябинска.