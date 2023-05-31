Захар Чернявский продлил контракт с баскетбольным клубом «Славянка»

Соглашение со специалистом подписано на один сезон

Челябинский баскетбольный женский клуб «Славянка» продлил контракт с главным тренером Захаром Чернявским. Южноуральская команда показала достойные результаты после возрождения и руководство системы «Челбаскет» положительно оценило работу специалиста, сообщает пресс-служба БК «Славянка».

Захар Чернявский родился и вырос в Тольятти. Здесь же и начал свою тренерскую карьеру, возглавив команду «Красные крылья» на базе местной спортшколы. С ней начинающий специалист вышел в финал первенства России, где занял четвертое место.

В 2016 году окончил Высшую школу тренеров в Санкт-Петербурге. С 2016 года возглавлял команду «УОР Москомспорта им. А. Я. Гомельского» в Москве. В 2019 году был приглашен в тренерский штаб юниорской женской сборной России (U18), с которой завоевал золотые медали первенства Европы.

Добавим, руководство челябинского клуба также объявило о том, что Михаила Карпенко по обоюдному согласию покидает пост помощника тренера женской команды «Славянка». В своем дебютном сезоне в женской Высшей лиге челябинки заняли шестое место и вышли в плей-офф, где в четвертьфинале уступила «Енисею-2».<