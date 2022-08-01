Зачем легавым поднимать птицу на крыло — особенности южноуральской охоты на полевую дичь

В Челябинской области прошли ежегодные состязания с участием собак

Накануне открытия сезона охоты на полевую дичь в поселке Кулат Красноармейского района прошли состязания охотников и легавых собак. Именно эта порода четвероногих идеально подходит для того, чтобы найти дичь, указать ее местоположение и по команде ведущего «поднять птицу на крыло». Корреспондент Первого областного информагентства отправился вместе с охотниками и их питомцами в поле для того, чтобы выяснить, какие породы легавых лучше приспособлены к охоте на полевую дичь. И убедиться в том, что ни одна птица не пострадает.

«Стой! Ко мне!! Стоять!!!» — опытный собаковод Алексей Антропов из Челябинска безуспешно пытался остановить своего питомца. Его немецкий курцхаар Урман уже не первый год участвует в состязаниях, но на этот раз не справился со своими эмоциями и был дисквалифицирован судьями с формулировкой «снят за гоньбу». Собака нарушила одно из важнейших правил состязаний — погналась за обнаруженной дичью уже после того, как подняла ее на крыло. А в таком случае на охоте она может случайно попасть под прицел хозяина.

Тут, наверное, логично объяснить особенности состязаний. Собака и ее хозяин (ведущий) отправляются на ограниченный участок поля. Главная роль принадлежит животному — ему необходимо найти дичь, встать в стойку, оповестив тем самым ведущего, а затем по его команде поднять птицу на крыло.

В боевых условиях охотник производит выстрел по дичи, на соревнованиях этот выстрел не производится. За всем этим процессом внимательно наблюдают судьи, которые оценивают работу участников по множеству показателей, начиная от времени обнаружения добычи и заканчивая поведением и послушанием питомца.

«В первый раз с ним такое за семь лет! Урман уже достаточно опытный охотник, но тут не совладал с нервами или эмоциями. Наверное, корреспонденты его отвлекли. Получилось как в „Поле чудес“ — проиграл, ни одной буквы не угадал», — сетовал Алексей Антропов.

Другой случай произошел с английским сеттером по кличке Зира. Хотя и ведущий у нее опытный охотник Дмитрий Латышев из Перми, который ранее не раз выигрывал всероссийские соревнования по полевой дичи. Пес носился по полю как угорелый, но допустил еще одно грубейшее нарушение — совершил три пустые стойки. То есть показал хозяину, что обнаружил дичь, тот ему поверил, и они были сняты с соревнований.

«Тренировочного опыта не хватило моей девочке, она вообще в первый раз узнала, что такое перепел. Вот и не справилась с волнением. Но я не расстроен. Зато мой шотландский сеттер хорошо себя проявил, диплом получил», — говорит Дмитрий Латышев.

Полевые испытания для собаководов и их питомцев длились в течение трех дней. На соревнования заявились 24 участника из Челябинской, Тюменской, Курганской и Свердловской областей, а также Пермского края. Такая широкая география не случайна: на Урале охотничье собаководство развито на высоком уровне. Подтверждением тому — второе место Челябинской области на последней всероссийской выставке в Новгороде.

Оценить действия участников прибыл один из самых известных экспертов по собаководству Александр Богородский из Казани. Ему 74 года. Но он бодр и энергичен. Сложно представить, сколько километров он прошагал по полю за эти три дня вместе с участниками, оценивая их действия. Более 40 лет он сам является охотником и знает о легавых почти все.

«Название „легавая“ произошло от слова „лежать“, так как в далеком прошлом собаки этой породы обладали лежачей стойкой при обнаружении дичи. Эта стойка сохранилась у некоторых современных собак, в особенности у английских сеттеров. А на нехорошем языке нехороших людей легавыми называли сотрудников милиции потому, что в первые годы советской власти у них на форме был значок с головой пойнтера, то есть легавой собаки», — объяснил Александр Богородский этимологию слов.

Легавые породы собак не очень широко распространены в России, как, скажем, в Англии, Германии или Франции. В нашей стране культивируются 10 таких пород. На прошедших соревнованиях были представлены немецкие курцхаары и дратхаары, пойнтеры, английский и шотландские сеттеры, а также венгерская выжла.

Как и в любом спортивном соревновании, не обходится и без травм. Самые распространенные — ушибы лап. Но главная головная боль для псов и их хозяев — это клещи. Впрочем, на развитие охотничьего собаководства в последнее время влияет другой фактор.

«Сам человек в этом виноват. Насмотрится молодежь вредных американских фильмов и берется за оружие, совершая ужасные поступки. Я вот в старое советское время уже с 14 лет на охоту ходил. А теперь получить разрешение на покупку оружия стало очень сложно и только после достижения 21-летнего возраста», — говорит Александр Богородский.

Впрочем, как признаются участники состязаний, не только голливудские блокбастеры виноваты в том, что охотничье собаководство теряет в своей массовости и популярности.

«Вот сняли наши режиссеры „Особенности национальной охоты“, а там охотники как будто только и делают, что пьют алкоголь. Вот и складывается у обычных людей стереотип, что мы на природу выезжаем для того, чтобы выпить. Но ведь это абсолютно не так. Посмотрите вокруг — природа и красота, подкрепленная спортивным азартом, любовью к своему питомцу и возможностью пообщаться со своими единомышленниками! Вот что такое охота, и не верьте тому, что вам показывают по телевизору», — говорит один из участников состязаний.

Ну а что касается спортивной составляющей, то в соревнованиях победителем стал английский сеттер из Кургана. Второе место занял тюменский дратхаар, бронза — у шотландского сеттера из Перми. Кстати, из 24 участников — 10 собак «отработали» на диплом, то есть теперь смогут со своими хозяевами открыть сезон охоты.

В командном первенстве победу одержали представители Тюмени. Второе место заняла команда Кургана, третье — Челябинской области.