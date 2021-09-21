Забить или «забить»?

Футбольный клуб «Челябинск» замахнулся на повышение в классе. Готовы ли команда и город к новому для себя вызову?

В этом году удивляют всех и вся наши футболисты. ФК «Челябинск» столь резво стартовал во втором дивизионе Футбольной национальной лиги, что единолично возглавил турнирную таблицу. Впервые за долгое время челябинский клуб реально претендует на выход в первый дивизион. Однако есть ощущение, что ни сам клуб, ни город, ни финансово ни морально не готовы к тому, чтобы регион был представлен в лиге рангом выше. И это — большая ошибка, считает корреспондент ИА «Первое областное».

Принято считать, что Челябинск — хоккейный город. С хорошими традициями и достижениями в других видах спорта — в конькобежном спорте, дзюдо, тхэквондо, легкой атлетике. Но — прежде всего хоккейный. И с этим никто не спорит. Однако ошибочно полагать, что у нас не умеют играть в футбол. В разный период времени челябинские команды неплохо заявляли о себе, и достойно выступали в первенстве страны.

Еще в советское время, в 80-х годах в первой лиге союзного чемпионата успешно выступал «Локомотив». А в середине 2000-х большой футбол вернул в Челябинск известный бизнесмен, нефтяной магнат Юрий Первак. Его «Лукойл» вышел в первый дивизион чемпионата России, и под это дело даже начали реконструкцию многострадального стадиона «Центральный» (которую не закончили до сих пор). Клуб сменил название на «Спартак» (Первак в это время одновременно работал гендиректором в московском «Спартаке»), погремел в первой лиге один сезон, собирая на топовые матчи до 10 тысяч болельщиков. Но затем из-за ссоры Первака с властями города и области команда переехала в Нижний Новгород, и быстро там «умерла».

Еще тогда руководители другого челябинского футбольного клуба, «Зенит» смотрели на успехи земляков-«нефтяников» и надеялись, что финансовый запал Первака в скором времени потухнет. Так и случилось. Но тогда и судьба «зенитовцев» реально висела на волоске. Бюджетный клуб еле сводил концы с концами, а городские власти всерьез стали говорить, что две профессиональные команды городу не нужны... Впрочем, сравнивать две эти истории все же неправильно. В одной команде был частный капитал, в другой — бюджет.

«Зениту» понадобилось почти полтора десятка лет, сменить название и руководство клуба, пережить не одного губернатора, чтобы выйти из середняков в претендента на медали чемпионата. Правда, пока еще второго дивизиона. И результаты теперь уже ФК «Челябинск» приобрели какую-то стабильность. За последние 10 лет «горожане» лишь раз финишировали за чертой пятерки сильнейших команд своей группы второго дивизиона. А если взять последнюю пятилетку, и вовсе четыре раза завоевывали медали — два «серебра» и две «бронзы».

Удивительно, но рост в результатах не сильно отразился на популярности клуба, улучшения его инфраструктуры, создания качественного медийного продукта и так далее. Домашние матчи по-прежнему собирали от полутора до в лучшем случае трех тысяч болельщиков, которые растворялись на 15-тысячной арене. Правда, здесь надо учесть одну важную деталь — в условиях пандемии и связанными с нею ограничениями бОльшая часть болельщиков теперь наблюдает за матчами команды в интернете благодаря трансляциям ОТВ. Хотя, откровенно говоря, смотреть особо не на что — на поле, в общем, унылое зрелище третьего по уровню дивизиона отечественного футбола, плюс нет и намека на околофутбольный праздник.

Но в этом году наметились перемены, которые видны невооруженным глазом. Нет, говорить о каком-то чудесном преображении команды и ее игры все же не приходится — это все тот же футбол второй лиги. Но команда на этом уровне дает результат. И реально претендует на повышение в классе. А это значит, что уже сейчас нужно серьезно думать о том, чтобы подготовить плацдарм для выступления в лиге рангом выше.

Со спортивной точки зрения у ФК «Челябинск» почти все в полном порядке. Основу клуба составляют местные воспитанники, есть глубина состава, молодые перспективные ребята «на вырост». Да и в целом стратегия развития футбола в Челябинске не лишена логики. В каждом районе города есть футбольные школы, аж семь штук (больше, чем хоккейных, кстати), в которых занимается около 4 тысяч ребят. Со следующего года в Челябинске на базе СШОР № 3 начнет работать региональный центр подготовки, в котором будут сосредоточены лучшие тренерские кадры и перспективные игроки. И это при том, что в Ленинском районе никуда не делась СШОР «Сигнал», одна из сильнейших футбольных школ региона.

Но реальную отдачу от работы центра следует ждать в отдаленной перспективе. Пока же нужно рассчитывать на то, что есть. И если для второй лиги состав команды годен для выполнения высоких задач на этом уровне, то в первом дивизионе имеющихся ресурсов может не хватить. Мягко говоря. Для того, чтобы не только выйти в лигу рангом выше, но и тут же с треском из нее не вылететь, бюджет нужно увеличивать как минимум в полтора раза. А лучше — доводить его миллионов так 200 миллионов рублей. Для начала. И это ТОЛЬКО на укрепление состава до уровня середняка «пердива».

А ведь есть и другие, не менее сложные и затратные проблемы. Прежде всего — пора как-то решать вопрос с многострадальной Северной трибуной стадиона «Центральный». Она, напомню, не соответствует нормам безопасности, и потому уже лет 12 закрыта для болельщиков. И если для проведения матчей второго дивизиона технический комитет может «закрыть» на это глаза, то лигой выше такой номер не пройдет. Клубу элементарно не дадут возможности выступать на стадионе «Центральный». А других стадионов, соответствующих всем требованиям регламента, в городе (да и в области) попросту нет. А зачем Челябинску футбольный клуб, который проводит домашние матчи в другом городе?

Необходимо что-то придумывать и с околофутбольной составляющей. Шутка ли — на стадионе у болельщиков нет элементарной возможности купить воды или что-нибудь перекусить. Нет никакого сервиса для удобного и комфортного пребывания на футболе...

Решить эти проблемы за несколько месяцев — нереально. Есть, правда, еще один вариант — отложить переход в первый дивизион. Для этого нужно финишировать в чемпионате не на первом месте. Ну, вы понимаете, о чем я... Но всерьез об этом даже думать не хочется.

Впрочем, на ситуацию с неожиданным лидерством ФК «Челябинск» можно и нужно смотреть совсем по-другому. Видя в ней не проблемы, а возможности. Большие возможности.

Во-первых, выход и более-менее успешное выступление в ФНЛ (Футбольная национальная лига — именно так сейчас называется первый дивизион) — это не только кратный рост расходов, но и:

— куда более широкая известность Челябинска в том числе как футбольного города. Игры ФНЛ стабильно транслируются на федеральных телеканалах, и популярны у букмекерских контор, которые играют все бОльшую роль в профессиональном спорте.

— больше стимулов расти как игрокам и не уезжать из Челябинска для воспитанников местных футбольных школ^;

— при правильной и качественной организационной и медийной работе клуба — возможно, самые посещаемые спортивные события в городе.

Напомним, в годы существования челябинского «Спартака» его матчи с ведущими командами тогдашней первой лиги, и встречи Кубка России с командами Вышей лиги легко собирали 10-тысячную аудиторию. Вместимость ледовой арены «Трактор» — около 7,5 тысяч зрителей.

— под федеральные телетрансляции и 5-10-тысячную аудиторию матчей клубу будет куда проще найти достойных этого уровня партнеров, спонсоров и рекламодателей, и хотя бы частично слезть с бюджетной «иглы».

— если под выполнение требований ФНЛ в Челябинске наконец-то разберутся с Северной трибуной и прочими недоделками, и завершат уже 15-летнюю реконструкцию стадиона «Центральный», Челябинск, наконец, получит в свое распоряжение современный футбольный стадион в самом центре города, на котором можно будет принимать матчи уровня не только ФНЛ, но и Премьер-лиги. Ну, а чем черт не шутит...

Иными словами, возможный выход ФК «Челябинск» в ФНЛ — это то, чего надо не бояться, но к чему надо готовиться. Открывающиеся возможности и море позитива перекрывают риски и затраты.