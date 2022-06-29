«Забил свой „Малышshot“ — значит жизнь прожил не зря» — баскетболист Андрей Малышев

Один из лидеров челябинского клуба планирует стать тренером

В минувшем баскетбольном сезоне центровой клуба «Челбаскет» проводил не так много игрового времени на площадке. Опытному спортсмену в силу возраста уже сложно выдерживать серьезные физические нагрузки. Андрей Малышев вернулся в город, с которым связан его профессиональный рост как игрока, для того, чтобы остаться здесь и помочь ему в качестве тренера. Центровой «Челбаскета» в интервью Первому областному рассказывает об этапах своей карьеры, объясняет, почему решил вернуться в Челябинск и почему планирует стать тренером.

— Андрей, вы начинали свою карьеру в Челябинске, затем был «Уралмаш». А потом о вас ничего не было слышно. Знаю, что выступали в любительских лигах. Как получилось, что решили возобновить карьеру и вернулись в Челябинск?

— А я и не возобновлял карьеру, просто не выступал на профессиональном уровне. Челябинск — город, которому я многим обязан. Именно здесь я и состоялся как игрок. Поэтому, когда поступило предложение от руководства «Челбаскета», долго не раздумывал. Надо помочь? Я только за. Надо возвращать долги. У меня, кстати, никогда не было своего агента. И сам себя никому не навязывал. Поэтому в период пандемии, когда предложений никаких не было, остался как бы не у дел. Но не бросил спорт, стал играть для себя на любительском уровне. Ребята предложили попробовать свои силы в баскетболе 3×3. Так, вместе с парнями из Екатеринбурга даже выиграли один из тандемов.

— В «Челбаскете» какую цель перед собой ставили? На что рассчитывали?

— У нас был долгий и обстоятельный разговор с руководством клуба. Они сразу дали понять, что видят меня в системе клуба в будущем. Поэтому и ехал в Челябинск всерьез и надолго. Другими словами, цель — помочь команде как игрок, остаться здесь и помочь развитию баскетбола в регионе.

— Не было опасений, что сможете выступать на высоком уровне? Приносить реальную помощь команде?

— Нет, потому что, во-первых, физически был в неплохой форме, а во-вторых, с руководством клуба обговорили все на берегу. Чего скрывать, я уже не молод, выдержать в высоком темпе 40 минут игры вряд ли смогу. Поэтому и на площадке получал немного игрового времени. Но если и выходил на замену, то отдавался на все двести процентов. Выдавал свой максимум.

— На позиции центрового приходится много бороться и толкаться под щитом. Вы хоть и высокого роста, но не самого крепкого телосложения. Тяжело приходилось на этой позиции? По рукам больно били?

— Я к этим жестким контактам в борьбе за мяч уже давно привык. И ответить достойно своему визави тоже могу. Это же контактный вид спорта, здесь нужно уметь терпеть боль и в случае необходимости давать отпор сопернику. Желательно в рамках правил (улыбается). Это в юности меня, возможно, раздражала грязная игра оппонента. Да, бывало и сильно прилетало по рукам или голове. Но сейчас даже нравится жесткий контакт. Опыт игры позволяет за счет хитрости переигрывать соперников.

— Как складываются ваши отношения с коллективом, главным тренером? Нашли общее понимание?

— Приведу один пример из далекого прошлого. Эту историю рассказал мне хороший тренер. Был у него в команде игрок, который приходил на тренировку, ни с кем не здоровался и не общался, работал на одном кольце и отрабатывал бросок. А в спаррингах так грубо и жестко играл, что партнеры по команде и страдали. Все его ненавидели. Но в итоге с соперниками он еще хлеще бился, отрабатывал за себя и партнеров по команде. За это он заслужил в коллективе почет и уважение.

К чему это я? Для нас баскетбол — это работа. И нам необязательно для этого с кем-то хорошо контактировать и общаться. Главное — приносить пользу коллективу, быть ему нужным. Да, у нас в «Челбаскете» есть много молодых ребят, с которыми у меня мало точек соприкосновения. Есть и опытные ребята, с которыми мне есть о чем поговорить. Но мы все равно один коллектив, который работает на общее дело.

— Молодые игроки не спрашивают каких-то советов по игре?

— Те, кто хочет учиться и расти, спрашивают. А те, у кого в голове витает мысль, что «я сам все знаю, буду востребован и нужен», им этого не надо.

— Ваш партнер по челябинскому «Динамо» Василий Гладышев в этом году завершил карьеру. Вы собираетесь последовать его примеру?

— Да, ну год я еще поиграю, два. Три уже вряд ли осилю. Я не перестаю думать о том, что скоро все это закончится. Поэтому морально себя подготовил к новой для себя жизни.

— Какой период в карьере считаете наиболее успешным?

— Сложный вопрос. Конечно, много позитивных моментов было в челябинском «Динамо». Но и в «Уралмаше» тоже было по-своему круто. Работа в любом коллективе — это, как правило, положительный опыт, потому что негатив уходит на второй план, как-то забывается, что ли...

— Как оцените прошедший сезон? Почему не получилось попасть в плей-офф в этом году? Перед его стартом много говорилось о том, что «Челбаскет» строит команду на перспективу — для Суперлиги-1.

— Возможно, на результаты команды повлияли травмы ведущих игроков. Но не ждите от меня какого-то разбора полетов — обвинять кого-то я не хочу. Пусть этим занимаются эксперты и специалисты.

— Каким вы видите будущее у «Челбаскета»? Может ли Челябинск стать баскетбольным городом?

— Конечно, может. И в первую очередь потому, что в городе активно развивают не только профессиональный баскетбол, но и детский, юношеский, студенческий... Нужно запастись терпением, и результат обязательно придет. Я вижу то, какое внимание уделяется развитию всей вертикали развития регионального баскетбола. При таком подходе будущее у баскетбола в Челябинске определенно есть.

— В одном из поединков против «Русичей» вам удалось сделать дабл-дабл — 19 подборов и 40 очков. Статистика отличная! Но настоящий шок болельщики испытали, когда забросили мяч в кольцо соперника со своей половины площадки.

— Да, я сам не ожидал от себя такого. Подобрал подбор под своим щитом и на последней секунде решил — почему бы и не бросить камень в сторону моря, а он к моему удивлению летит правильно, куда надо (смеется).

— Пиар-служба клуба даже имя этому броску дала — «Малышshot»? Вы это как восприняли?

— Меня в команде же называют Малыш. Производное от фамилии. Вот и соединили русское и англоязычное слово. А мне нравится. Прикольно ведь? Получается, не зря жизнь баскетбольную прожил — назвали бросок твоим именем.