Южный Урал — один из лидеров медиарейтинга реализации комплекса «Готов к труду и обороне»

Челябинская область заняла 5-е место по итогам II квартала

Федеральный оператор комплекса «Готов к труду и обороне» сформировал медиарейтинг реализации комплекса ГТО среди субъектов РФ по итогам II квартала 2021 года. Челябинская область заняла в нем почетное пятое место.

При формировании федерального рейтинга реализации комплекса ГТО среди субъектов РФ выступают несколько показателей. Среди них: доля населения, зарегистрированного в электронной базе данных, количество жителей региона, принявших участие в выполнении нормативов, общее количество знаков отличия, количество ставок в центрах тестирования, а также количество публикаций в СМИ о реализации комплекса ГТО. За III квартал текущего года в СМИ Челябинской области было опубликовано 1152 материала, в которых упоминается комплекс «Готов к труду и обороне». По этому показателю наш регион уступил лишь Москве (7288 публикаций), Белгородской (2739) и Московской областям (1536).

«Роль средств массовой информации в реализации комплекса ГТО сложно переоценить. От профессиональной работы журналистов во многом зависит правильное понимание южноуральцами значения комплекса для себя и своего здоровья. Челябинская область уверенно двигается в данном направлении. Вхождение в пятерку медиарейтинга среди субъектов говорит о том, что в области существует эффективная система взаимодействия организаций, непосредственно занимающихся реализацией комплекса ГТО со СМИ», — говорит руководитель регионального оператора комплекса Александр Беленков.

Напомним, что ГТО является одним из основных инструментов в реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни», входящего в структуру нацпроекта «Демография». Основной его задачей является доведение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. В Челябинской области выросли индикативные показатели по количеству занимающихся физкультурой и спортом. На сегодняшний день эта цифра составляет 42,5%, что на 3% больше плана реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни», входящего в структуру нацпроекта «Демография».