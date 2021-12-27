Южноуральцы завоевали шесть медалей на чемпионате и первенстве России по лыжному ориентированию

В активе спортсменов Челябинской области 4 серебряные и 2 бронзовые награды

В Златоусте подвели итоги чемпионата и первенства России по лыжному ориентированию. В соревнованиях выступили 450 участников более чем из 20 регионов страны. Достойные результаты на прошедших стартах показали хозяева, завоевав шесть медалей различного достоинства, сообщает региональная Федерация спортивного ориентирования.

Соревнования прошли в районе детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка» и в лыжно-биатлонном комплексе имени Светланы Ишмуратовой в различных дисциплинах лыжного ориентирования — спринте, классической, удлиненной дистанциях и спринтерской эстафете. В рамках состязания одновременно прошли чемпионат, первенство, Кубок России и Всероссийские соревнования. Эти старты стали одним из главных этапов отбора на чемпионат и первенство Европы.

По словам организаторов соревнований, поначалу снежный покров был небольшой, что создавало определенные сложности, но уже со второго дня соревнования начались снегопады и эта проблема была снята.

Южноуральские спортсмены завоевали на этих стартах пять медалей в различных возрастных группах. В младших отличились Алиса Рахманкулова (2-е место, ОДЮСШ, тренер О. А. Кучина) и Михаил Безганс (3-е место, СШ «ЧТЗ», тренер Галкина Т. А.), в старших — Артемий Дорма (два вторых места, ОДЮСШ, тренер О. А. Кучина) и Егор Зорин (2-е и 3-е место, СШОР № 5, тренер Гуревич Л. В.). В итоге — шесть призовых мест.

Артемий Дорма и Егор Зорин по итогам соревнований вошли в состав сборной команды России, которая выступит на чемпионате Европы-2022 в Болгарии. На очередных отборочных стартах также будет формироваться состав сборной на участие в чемпионатах и первенствам мира, а также этапах Кубка мира.