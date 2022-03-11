Южноуральцы завоевали два десятка медалей на чемпионате УрФО по плаванию

Победители и призеры соревнований выступят на всероссийских соревнованиях

Сегодня, 11 марта, в челябинском бассейне «Строитель» завершился чемпионат и первенство УрФО по плаванию. Успешно в соревнованиях выступила сборная Челябинской области, спортсмены которой завоевали 21 медаль различного достоинства. Эти старты служили основным этапом отбора на чемпионат России, который пройдет с 25 по 29 апреля в Казани.

Хозяева соревнований выставили свой сильнейший состав на домашний чемпионат УрФО. Среди них и те, кто уже становился призером первенств и чемпионатов страны. Заявилась на турнир и триумфатор Паралимпийских игр-2020 в Токио Валерия Шабалина.

Стоит отметить, что лидеры южноуральской команды подтвердили свое мастерство, завоевав несколько медалей на различных дистанциях. Так, например, четыре награды в активе у Александра Михайлова (золото, серебро и две бронзы), три у Михаила Григорьева (золото, серебро и бронза).

Среди девушек проявили себя Дина Кирамова (золото, серебро и бронза), Валерия Шабалина (золото, серебро и бронза) и Софья Колесникова (два золота, серебро и бронза).

«Южноуральские спортсмены неплохо себя проявили, показали достойные результаты. В нашем округе сильная команда у Свердловской области, но мы оказываем ей конкуренцию. Уверен, что лидеры нашей сборной сумеют побороться за медали российского чемпионата», — считает директор регионального Центра олимпийской подготовки по плаванию Олег Симонов.

В общей сложности южноуральская команда завоевала 21 медаль на чемпионате УрФО — 7 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых наград. Впереди лидеров команды ждут более ответственные старты — с 25 по 29 апреля в Казани пройдет чемпионат России.

«Предстоящий чемпионат России вызывает большой интерес у специалистов — выступит практически все сильнейшие на данный момент пловцы страны. Именно по итогам национального чемпионата будет сформирован состав сборной страны для участия в чемпионате мира. Мы не знаем как дальше будет складываться ситуация, но надеемся, что нашим спортсменам дадут возможность выступить на этих стартах», — отметил член президиума Всероссийской федерации плавания, судья международной категории Сергей Куликов.

Результаты выступлений южноуральских пловцов на чемпионате УрФО:

Золото:

Александр Михайлов (100 м, вольный стиль)

Дина Кирамова (50 м, спина)

Валерия Шабалина (400 м, комплекс)

Софья Колесникова (800 м, вольный стиль)

Михаил Григорьев (100 м, брасс)

Арсений Борунов (50 м, вольный стиль)

Софья Колесникова (1500 м, вольный стиль)

Серебро:

Михаил Григорьев (50 м, брасс)

Андрей Коробейщиков (200 м, брасс)

Денис Хужин (50 м, баттерфляй)

Дина Кирамова (50 м, баттерфляй)

Полина Гончарова, Софья Колесникова, Валерия Шабалина, Ольга Зайцева (эстафета 4×200 м, вольный стиль)

Платон Ишпахтин, Матвей Дудник, Арсений Борунов, Александр Михайлов (эстафета 4×100 м, вольный стиль)

Бронза:

Дина Кирамова (100 м, спина)

Александр Михайлов (100 м, спина)

Александр Михайлов (50 м, спина)

Софья Колесникова (400 м, вольный стиль)

Валерия Шабалина (200 м, вольный стиль)

Ярослав Верещагин (1500 м, вольный стиль)

Матвей Дудник (200 м, вольный стиль)

Александр Михайлов, Михаил Григорьев, Леонид Сурнин, Матвей Дудник (эстафета, 4×100 м, комплекс).