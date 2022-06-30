Южноуральцы завоевали четыре медали на всероссийском турнире по пулевой стрельбе

На соревнованиях в Ижевске в их активе бронзовые награды

На всероссийском турнире «Юный стрелок России» по пулевой стрельбе, завершившемся в Ижевске, четыре южноуральца стали призерами. Бронзовые медали в активе воспитанников челябинской спортшколы по пулевой стрельбе, сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.

Челябинские стрелки отличились в различных видах программы. Кирилл Никишин стал призером в упражнении ВП-60 (стрельба из пневматической винтовки с 10 м). Также бронза на счету Владислава Катаева в упражнении ПП-60 (пневматический пистолет, 10 м). Поднялись на пьедестал в упражнении ВП/ДМ (пневматическая винтовка 10 м + стрельба по движущейся мишени) Анна Ракаева и Максим Костенко.

Подготовили призеров соревнований тренеры Елена Усцелемова, Денис Карташов и Сергей Бородулин. Все спортсмены занимаются в челябинской СШОР по пулевой стрельбе.