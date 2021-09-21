Южноуральцы завоевали бронзовые медали на Кубке России по керлингу среди глухих спортсменов

Призерами первого старта сезона стали мужская и женская команды Челябинской области

В подмосковном Дмитрове завершился Кубок России по керлингу среди спортсменов с нарушением слуха. Призерами соревнований стали мужская и женская команды Челябинской области, завоевавшие бронзовые медали, сообщает Федерация керлинга России.

Нынешние соревнования стали первыми в новом сезоне. В них приняли участие шесть женских и семь мужских команд. В обоих случаях выступили сборные Челябинской области. Наши команды успешно преодолели групповой этап и вышли в плей-офф. Однако в полуфинальных поединках не смогли одержать победу. Выиграв утешительные финалы, наши земляки стали бронзовыми призерами.

В составе мужской сборной призерами Кубка России стали: Александр Пятков, Никита Дружкин, Олег Дарчиев, Владислав Дружкин и Роман Кузьмин. Среди женщин на пьедестал почета поднялись: Анастасия Козырина, Наргис Кузьмина, Екатерина Аладьина, Елизавета Парнева и Анастасия Мойстренко.