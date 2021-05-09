Южноуральцы завоевали 35 медалей на чемпионате и первенстве России по кикбоксингу

Соревнования проходили в Челябинске

В Челябинске завершился чемпионат и первенство России по кикбоксингу. По итогам турнира южноуральские спортсмены завоевали 35 медалей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.

«Завершился последний соревновательный день церемонией награждения победителей и призеров. По итогам всего турнира сборная Челябинской области завоевала 35 медалей. В чемпионате России в ее активе 9 наград: 1 золотая, 2 серебряные и 6 бронзовых медалей. На первенстве страны южноуральцы завоевали 26 наград: 4 золотых, 7 серебряных и 15 бронзовых»,— уточнили в ведомстве.

Всего в соревнованиях приняли участие около двух тысяч спортсменов из 65 регионов России.

Бату Хасиков, глава Республики Калмыкия и президент Федерации кикбоксинга России, высоко оценил уровень организации турнира и отметил, что 30 лет назад именно в Челябинске была создана штаб-квартира Федерации кикбоксинга России, поскольку нашлись люди, которые увидели перспективы развития в этом виде спорта.

«То, что здесь прошел чемпионат и первенство России, очень символично. Хотелось бы выразить слова искренней благодарности руководству Челябинской области и всем тем, кто принял участие в организации соревнований»,— сказал Бату Хасиков.

Кроме того, по его словам, есть надежда, что скоро кикбоксинг войдет в программу летних Олимпийских игр.

Напомним, соревнования проходили в Челябинске с 4 по 8 мая. По итогам чемпионата и первенства России победители смогут защищать честь своей страны на чемпионате мира в Италии.