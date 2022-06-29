Южноуральцы завоевали 19 медалей на всероссийских судомодельных соревнованиях

В Брянске Челябинскую область представили 10 спортсменов

В Брянской области завершились чемпионат, кубок и первенство России по судомодельному спорту. Успешно выступили в соревнованиях спортсмены Челябинской области — десять южноуральцев завоевали в общей сложности 19 наград различного достоинства, сообщает Минспорт Челябинской области.

Команде нашего региона противостояли участники из Приморского края, Москвы, Челябинской, Калужской и Брянской областей, Северной Осетии и Республики Беларусь. Моделям, выставленным на соревнования, предстояло развить максимальную скорость и пройти пять кругов, коснувшись воды лишь два раза.

«Чтобы сократить время прохождения трассы, мы много тренировались на небольшом водоеме. В центре ставили металлический столб, к нему привязывали модели и запускали, отрабатывая технические навыки. Правильность пуска влияет на результат, поэтому разгоняют модель плавно», — поясняет участник команды ученик МАОУ СОШ № 46 из Челябинска Игорь Рябинин.

Отметим, что южноуральские судомоделисты не впервые успешно выступают в соревнованиях различного уровня. Напомним, что в прошлом году, в том же Брянске, челябинский спортсмен Дмитрий Долгих на всероссийском турнире поставил мировой рекорд, разогнав свою модель до 290 км/час.

Автор: Алексей Борякин.