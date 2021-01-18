Южноуральцы заняли тринадцатые места на домашнем этапе Кубка России по фристайлу

Соревнования проходили в дисциплинах биг-эйр и слоупстайл

Челябинские спортсмены заняли тринадцатые места на домашнем этапе Кубка России по фристайлу в дисциплинах биг-эйр и слоупстайл. Соревнования проходили с 11 по 15 января на горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Миассе. Всего в стартах приняли участие 47 спортсменов из семи регионов России.



Южный Урал на соревнованиях представляли воспитанники школы «Старт» Леонид Фролов, Прохор Шурыкин, Екатерина Ефремова и Екатерина Гулина. Свои тренировки они проводят на базе «Солнечной долины». По итогу соревнований Леонид Фролов и Екатерина Ефремова заняли тринадцатые места. Лучшими же стали представители Чувашской Республики — Дмитрий Мулендеев у мужчин и Лана Прусакова у женщин.

«Мы тренируемся и выступаем здесь, на „Солнечной долине“, уже не первый год. Здесь действительно очень классные трассы — пожалуй, лучшие в России. На курорте нам всегда оказывают теплый прием. Времени особо нет ходить куда-то кроме трасс и отеля, но вижу, какие изменения здесь происходят — строятся новые отели, много новых развлечений. Приятно тренироваться и выступать на трассах такого курорта»,— отметила участница соревнований Екатерина Гулина.

Следующим крупным стартом, который пройдет на «Солнечной долине», станет Кубок России по сноуборду. Он продлится с 25 по 31 января. 12 и 13 марта миасский курорт вновь примет элиту мирового фристайла на этап Кубка мира в дисциплине ски-кросс. Сейчас на «Солнечной долине» уже начинаются подготовительные работы.