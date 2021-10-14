Южноуральцы выступят на Всероссийском фестивале студенческого спорта

На состязаниях Челябинскую область представит команда ЮУрГУ

В Ижевске с 18 по 24 октября пройдет XI Всероссийский фестиваль студенческого спорта, в котором Челябинскую область представят спортсмены ЮУрГУ. В мероприятии примут участие около 600 студентов из 20 вузов страны. Они разыграют 73 комплекта наград в 10 видах спорта, сообщает региональное Министерство спорта.

Как сообщили в региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне», на спортивный праздник в столицу республики приедут около 600 студентов из 20 вузов России. В состав сборных команд войдут участники в возрасте до 25 лет. Челябинскую область представят студенты Южно-Уральского государственного университета (национальный исследовательский университет).

На фестивале будут разыграны 73 комплекта наград в 10 видах спорта — баскетболе, гандболе, волейболе, настольном теннисе, плавании, самбо, шахматах, многоборье ГТО, легкой атлетике и компьютерном спорте. Также для участников подготовлена образовательная, деловая и культурно-развлекательная программы.

Организаторами мероприятия являются Минспорт РФ, Общероссийская общественная организация «Российский студенческий спортивный союз» при поддержке правительства Удмуртской Республики.

Напомним, Всероссийский фестиваль студенческого спорта проводится ежегодно в разных субъектах страны. В Удмуртии соревнования пройдут впервые.

Организаторы мероприятия заботятся о здоровье и благополучии жителей Удмуртии, а также приезжих гостей фестиваля, поэтому к объектам спорта предъявлены дополнительные требования по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Спортсмены будут допущены до участия в соревнованиях на основании отрицательных результатов тестов на COVID-19, полученных не ранее трех суток до начала мероприятия. Весь состав судейской коллегии и организаторов мероприятия также пройдет процедуру тестирования на COVID-19. Соревнования пройдут без участия зрителей.