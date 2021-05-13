Южноуральцы выиграли три медали на всероссийских соревнованиях по скалолазанию

В активе представителей Челябинской области — два золота и серебро

Три скалолаза из Челябинской области стали призерами турнира «Кубок Скалодром.ру». В активе южноуральских спортсменов — две золотых и одна серебряная награда. Всероссийские юношеские соревнования проходили в Одинцове. Обладателями золота стали Александр Ефремов и Мария Кушанина, а медаль за второе место увез с собой Евгений Жилов.



В среду, 12 мая, состоялись финалы в дисциплине «лазание на трудность». Александр Ефремов завоевал награду в категории «младшие юноши». Как рассказали ИА «Первое областное», молодому спортсмену не было равных на дистанции.

«Третий день подряд он сумел добраться до топа, что не удалось его соперникам. Для Ефремова это вторая победа в сезоне. Серебряная медаль у еще одного южноуральца Евгения Жилова — 37 перехватов. Бронзовым призером стал Никита Простосердов из Москвы — 34 перехвата»,— рассказали в пресс-службе Федерации скалолазания России.

Мария Кушанина завоевала золотую медаль в финале категории «старшие девушки». Представительница Южного Урала показала равный результат с соперницей из Калининградской области, но выиграла за счет квалификации.

«В финале старших девушек победу одержала Марина Кушанина. Это ее третий успех на ВЮС в трудности и первое золото. Результат чемпионки — 31+. Такой же пролаз продемонстрировала Екатерина Чередниченко, но ее результат в квалификации был хуже. Серебро для нее — дебютный подиум на всероссийских соревнованиях. Бронзовым призером стала Дарья Глотова»,— подчеркнули представители федерации.

Отметим, победителем среди старших юношей стал москвич Александр Теплых. Среди юниорок лучшей оказалась Елизавета Трокина из Калининградской области, а в категории юниоров не было равных представителю Башкортостана Никите Невзорову. Добавим, в четверг, 13 мая, на «Кубке Скалодром.ру» определят сильнейших в дисциплине «лазание на скорость».