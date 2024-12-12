Южноуральцы стали призерами Всероссийского фестиваля студенческого спорта

Команды ЮУрГУ завоевали медали в турнирах по баскетболу и волейболу

На Всероссийском фестивале студенческого спорта призерами соревнований стали студенты ЮУрГУ. Команды «Уральский сокол» завоевали медали в турнирах по баскетболу и волейболу. Получили челябинские спортсмены и индивидуальные награды, сообщает региональная Дирекция спортивно-массовых мероприятий.

На всероссийском фестивале в Сочи Челябинскую область представила команда «Уральский сокол», сформированная из студентов ЮУрГУ. Призерами соревнований стали спортсмены в турнирах по баскетболу и волейболу.

В соревнованиях по баскетболу челябинские студентки завоевали золотые медали. Кроме того, личной наградой отметилась Елена Искандарова — капитан и тренер команды «Уральский сокол». Ее признали самым ценным игроком турнира.

Кроме того, в активе студентов ЮУрГУ и серебро в мужском турнире по волейболу. Здесь судейский корпус отметил игру тренера команды Егора Соскова (лучший подающий) и Дмитрия Пленкина (лучший нападающий).