Южноуральцы стали призерами Всероссийского фестиваля национальных видов спорта

Наши земляки отличились в гиревом спорте и перетягивании каната

В Ижевске завершился VI Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта, на котором прошли состязания по 16 видам спорта. Челябинская область была представлена в гиревом спорте и перетягивании каната. Наши земляки стали призерами соревнований, сообщает региональная Дирекция спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне».

В программу Фестиваля вошли состязания по армрестлингу, бильярдному спорту, воздушно-силовой атлетике, гиревом и городошном спорту, борьбе куреш, лапте, мини-футболу, самбо, спортивному ориентированию, сумо, танцевальному спорту, шашкам и перетягиванию каната. В соревнованиях приняли участие более 800 спортсменов из 43 региона страны.

Спортсмены из Челябинской области приняли участие в двух видах программы: гиревой спорт и перетягивание каната. В общекомандном первенстве в гиревом спорте команда Челябинской области заняла первое место вместе с хозяевами фестиваля из Удмуртии, набрав одинаковое количество очков. Третье место — у сборной команды Ямало-Ненецкого автономного округа. Медали в личном первенстве завоевали: Плотников Вячеслав — золото, Степанов Николай — золото, Волошин Александр — серебро.

В перетягивании каната южноуральские атлеты в упорной борьбе, уступив командам из Москвы и Республики Дагестан, заняли третье место.

Справка

Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта проводится с 2014 года в соответствии с поручением президента Российской Федерации о принятии дополнительных мер, направленных на поддержку и развитие национальных и неолимпийских видов спорта. В 2014 и 2015 году фестиваль принимала Ульяновская область, в 2016 и 2018 году — Республика Коми, в 2019 году — Уфа. В 2020 году мероприятие было перенесено на год из-за пандемии.