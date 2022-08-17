Южноуральцы стали призерами первенства России по гребле на байдарках и каноэ

Семь спортсменов Челябинской области завоевали пять медалей

В Воронеже завершилось первенство России по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров, на котором успешно выступили спортсмены Челябинской области. Семь южноуральцев стали призерами соревнований, завоевав пять медалей, сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.

Соревнования проходили в двух возрастных группах — среди юниоров и юниоров до 15 и 17 лет. Молодые спортсмены выступили в экипажах-одиночках, двойках и четверках на дистанциях 200, 500 и 1000 метров, а также в эстафетах на 200 м. В общей сложности на старт вышли более 300 участников из 33 регионов страны.

Воспитанники челябинской спортшколы № 11 по гребле на байдарках и каноэ завоевали пять медалей — две серебряные и три бронзовые награды. Вторые места — в активе Алены Юхимчук (каноэ, 200 м), Миланы и Софии Фищенко (байдарка-двойка, 200 м). Третьи места у Дениса Ямалдинова (каноэ-одиночка, 500 м), Алены Яхимчук и Софьи Шестаковой (каноэ-двойка, 500 м), Анастасии Чувашовой и Софьи Шестаковой (каноэ-двойка, 200 м).

Подготовили призеров соревнований тренеры Василий и Елена Рыбаковы, а также Ирина Пелевина.