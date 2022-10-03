Южноуральцы стали победителями всероссийский Спартакиады детей-инвалидов по зрению В соревновании приняли участие более 500 спортсменов из 35 регионов России



Спортсмены разыгрывали медали в 6 дисциплинах: плавание, легкой атлетики, мини-футболе, дзюдо, шашках и шахматах. В составе сборной Челябинской области в турнире участвовали 15 спортсменов, которые соревновались в таких дисциплинах как легкая атлетика, плавание и шашки.



По итогам соревнований южноуральцы заняли первое место в соревнованиях по легкой атлетике, шашках и второе место в плаванье. В общей сложности челябинские спортсмены завоевали всего 31 золотую, 6 серебряных и 3 бронзовые награды.



Напомним, что сборная Челябинской области стала

В Йошкар-Оле с 27 сентября по 2 октября прошла всероссийская летняя Спартакиада детей-инвалидов по зрению «Республика спорт». В соревновании приняли участие более 500 спортсменов из 35 регионов России. Сборная Челябинской области заняла первое общекомандное место, сообщает региональный Минспорт.Спортсмены разыгрывали медали в 6 дисциплинах: плавание, легкой атлетики, мини-футболе, дзюдо, шашках и шахматах. В составе сборной Челябинской области в турнире участвовали 15 спортсменов, которые соревновались в таких дисциплинах как легкая атлетика, плавание и шашки.По итогам соревнований южноуральцы заняли первое место в соревнованиях по легкой атлетике, шашках и второе место в плаванье. В общей сложности челябинские спортсмены завоевали всего 31 золотую, 6 серебряных и 3 бронзовые награды.Напомним, что сборная Челябинской области стала бронзовым призером Спартакиады пенсионеров России . Южноуральская команда заняла третье место в общекомандном зачете.

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