Жители Магнитогорска и гости города смогут сфотографироваться с Кубком Гагарина. Главный трофей КХЛ будет выставлен на всеобщее обозрение в двух точках — на площади перед заводоуправлением ММК с 17:00 до 18:00, а с 18:30 до 19:30 — в центральной части парка «Тыл-Фронту» за ТЦ «Континент», сообщает пресс-служба ХК «Металлург».
Кубок Гагарина покинул офис КХЛ и отправился в свой традиционный ежегодный путь по городам финалистов Кубка Гагарина. Первая точка на карте — это Магнитогорск, где местный «Металлург» дважды поднимал над головой кубок.
Кубок Гагарина имеет богатую историю, впервые он был вручен 12 апреля 2009 года «Ак Барсу», который стал первым чемпионом КХЛ. За это время обладателями трофея становились «Салават Юлаев», московское «Динамо», «Металлург», СКА, ЦСКА и «Авангард», а сам трофей побывал во многих городах России и Европы.
Напомним, что хоккеисты магнитогорского «Металлурга» с поражения стартовали в финале Кубка Гагарина. На домашнем льду южноуральский клуб проиграл столичному ЦСКА — 1:3. Завтра, 20 апреля, в Магнитогорске состоится второй матч серии, после чего команды отправятся в Москву, где сыграют два поединка.
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