Южноуральцы раскупают билеты на Кубок мира по сноуборду под Магнитогорском

Международные соревнования пройдут 11—12 декабря на горнолыжном курорте «Банное»

Любители зимних видов спорта Челябинской области стали активнее раскупать билеты на предстоящие два этапа Кубка мира по сноуборду, которые пройдут 11 и 12 декабря на территории горнолыжного курорта «Банное» под Магнитогорском. В свободной продаже осталось менее полутора тысяч билетов на каждый из этапов.

Два этапа Кубка мира на ГЛК «Банное» открывают новый международный сезон для представителей параллельных (альпийских) дисциплин сноуборда. Возможно, поэтому интерес к предстоящим соревнованиям у любителей зимних видов спорта такой повышенный. Уже известно, что на Южном Урале выступят более 120 спортсменов из 20 стран. Они разыграют четыре комплекта наград: в состязаниях среди мужчин и женщин в параллельном слаломе и параллельном слалом-гиганте.

«Благодаря усилиям оргкомитета этапы Кубка мира на „Банном“ всегда проходят очень зрелищно. Мы видим большой интерес со стороны иностранных спортсменов и гостей. Убежден, что в этот олимпийский сезон интерес к стартам только возрастет. Сделаем все, чтобы дать яркий старт этапам Кубка мира по сноуборду», — отмечал заместитель губернатора Челябинской области, руководитель оргкомитета турнира Вадим Евдокимов 19 ноября, в день старта продаж билетов на соревнования.

В прошлом году курорт «Банное» уже принимал подобные состязания. Несмотря на шквалистый и сильный ветер в первый день соревнований, участники отметили высокую организацию турнира. А завершились состязания триумфом российских сноубордистов-мужчин, занявших три первых места.





Приобрести билеты на предстоящие соревнования можно на сайте курорта «Банное» по ссылке, а также в кассах ГЛЦ «Банное». Стоимость зависит от категории билета и сектора. Цена варьируется от 300 до 1500 рублей. Детский тариф начинается от 150 рублей. Вход на мероприятие будет осуществляться при предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесенном за последние шесть месяцев COVID-19 и паспорта. Для детей, не достигших 18 лет, QR-код не требуется.