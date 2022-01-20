Южноуральцы проведут «Спортивную студенческую ночь» на коньках

Мероприятие пройдет в Татьянин день на льду дворца спорта «Уральская молния»

Челябинская область присоединится к федеральной акции, посвященной Татьяниному дню. 25 января во всех субъектах РФ состоится «Студенческая спортивная ночь». В Челябинске мероприятие пройдет на льду ледового дворца «Уральская молния», сообщает региональный Минспорт.

Впервые подобное мероприятие прошло в 2019 году. Тогда главные события разворачивались на Красной площади в Москве. В этом году акция на Южном Урале будет проходить во второй раз. Челябинские студенты ее проведут в ледовом дворце «Уральская молния» 25 января с 21:30 до 23:00.

По словам организаторов мероприятия, региональной дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса ГТО, участниками станут лучшие студенты вузов, принимающие активное участие в спортивной жизни своего учебного заведения и региона. Запланированы массовые катания на коньках, большая развлекательная программа, интерактивные площадки, мастер-класс по керлингу, розыгрыш призов.

Кроме того, в рамках мероприятия состоится товарищеский матч по хоккею между профессорско-преподавательским составом вузов региона и чемпионом Студенческой хоккейной лиги 2021 года командой «Политехник».