Южноуральцы примут участие во Всероссийском фестивале ГТО среди студентов

Челябинскую область на соревнованиях представят команды УралГУФК и ЧГИК

Две южноуральские команды вузов представят регион на III фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». На соревнованиях в Грозном выступят студенты УралГУФК и ЧГИК, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.



В отборочных этапах Всероссийского финала приняли участие десятки тысяч студентов со всей страны, в том числе студенты южноуральских вузов. В честь 90-летия комплекса ГТО Универсиада в Челябинской области стартовала с соревнований по многоборью комплекса «Готов к труду и обороне». В них приняли участие более 200 студентов из 14 образовательных организаций высшего образования региона. Среди вузов лучшие результаты показали УралГУФК и ЧГИК, заняв в своих группах первые места.



Напомним, что к участию во Всероссийском финале студенческого фестиваля ГТО будут допущены 30 команд вузов, набравших наибольшее количество баллов по итогам рейтинга отборочных соревнований. В состав команд входят 8 участников (4 мужчины и 4 женщины). Мероприятие пройдет с 17 по 22 ноября в Грозном.



Автор: Степан Тимощук

