Южноуральцы получили возможность пройти онлайн-курсы по управлению дронами

Все участники программы получат сертификаты операторов БПЛА по завершении обучения

Федерация гонок дронов России запустила онлайн-курсы для всех желающих, на которых обучают навыкам управления БПЛА. Успешно завершившие обучение получат сертификаты, которые откроют возможности не только для управления дронами, но и для участия в спортивных соревнованиях, сообщается на сайте Федерации гонок дронов России.

Такая возможность появилась у южноуральцев после того, как ЮУрГУ попал в список 20 учебных заведений, которые станут центрами развития студенческой лиги по гонкам дронов.

«По итогам обучения вы сможете уверенно поднять дрон в воздух не только на симуляторе, но и в реальных условиях, выполнять базовые маневры и продолжить совершенствоваться на дронах 75-го класса. А все, кто успешно сдадут тест, получат сертификат», — отметил директор ИСТиС ЮУрГУ Вадим Эрлих.

Всем желающим предлагают зарегистрироваться на образовательной платформе проекта и пройти онлайн-курс, который включает в себя 7 уроков. После их прохождения участник получит соответствующий сертификат. Кроме того, обучение поможет овладеть навыками пилотирования дронов, применять эти знания в различных сферах или стать участником соревнований по управлению БПЛА.

Регистрация на онлайн-обучение по ссылке. При заполнении строки «высшее учебное заведение» необходимо указать Южно-Уральский государственный университет.