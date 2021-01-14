Южноуральцы отличились на соревнованиях по стрельбе из лука в Екатеринбурге

Представители Челябинской области выиграли три серебряные медали

Три серебряные медали завоевали южноуральские спортсмены на соревнованиях по стрельбе из лука «Малахитовые стрелы». Всероссийские старты проходили в Екатеринбурге.



Медали достались Антону Булаеву, Софье Самариной и Петру Абросимову. Южноуральцы отличились в одиночной и командной дисциплине «блочный лук» и в «классическом луке». Причем Антон Булаев стал двукратным призером игр, завоевав вторую медаль в паре с Петром Абросимовым, а Софья Самарина выполнила норматив мастера спорта России.

«Итогом соревнований для них стали три серебряные медали. В дисциплине „блочный лук“ медаль завоевал Антон Булаев. Софья Самарина стала не только призером в дисциплине „классический лук“, но и выполнила норматив мастера спорта России. Антон Булаев и Петр Абросимов стали вторыми в командном соревновании в дисциплине „блочный лук“», — рассказали ИА «Первое областное» в управлении по физической культуре и спорту Челябинска.

Отметим, в этом году участниками соревнований стали более 200 спортсменов из десяти регионов страны. Челябинцев к стартам подготовил тренер Валерий Чижов.