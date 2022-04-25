Южноуральцы остались без наград в первый день чемпионата России по плаванию

В мужской эстафете вольным стилем сборная Челябинской области заняла 6‑е место

Вчера, 24 апреля, в Казани стартовал чемпионат России по плаванию — главный старт сезона для отечественных спортсменов. В соревнованиях заявлены почти 600 спортсменов из 60 регионов страны. В первый день турнира южноуральские пловцы остались без наград. В финальном заплыве 4×100 метров вольным стилем наша мужская команда финишировала на шестом месте, сообщает региональная Федерация плавания.

На главный старт сезона в Казань отправились восемь южноуральских спортсменов, прошедших этапы отбора на региональных и окружных соревнованиях. Среди них: Арсений Борунов, Ярослав Верещагин, Михаил Григорьев, Андрей Коробейщиков, Александр Михайлов, Денис Хужин, Дина Кирамова и Софья Колесникова.

К сожалению, завоевать медали в первый соревновательный день нашим землякам не удалось. Тем не менее они были представлены в финальных заплывах. Так, в мужской эстафете 4×100 м вольным стилем сборная Челябинской области показала итоговый шестой результат — 3.28,30.

Напомним, что на чемпионат России-2022 были заявлены сильнейшие спортсмены страны. Среди них — победители Олимпийских игр и чемпионы мира, звезды отечественного и мирового плавания. Вчера в рамках церемонии открытия чемпионата они, а также их наставники были награждены в номинации «Лучшие из лучших» по итогам 2021 года — Евгений Рылов, Иван Гирев, Андрей Шишин, Климент Колесников, Дмитрий Лазарев, Мартин Малютин, Наталья Рощина, Михаил Довгалюк, Наталия Корабельникова, Михаил Вековищев, Сергей Загацкий, Александр Красных и Сергей Тарасов.

Одним из героев предстоящих соревнований может стать двукратный олимпийский чемпион, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, многократный чемпион мира и Европы Евгений Рылов. Он заявлен в четырех видах программы — 50, 100, 200 м на спине и 100 м вольным стилем. Напомним, что отец спортсмена — профессиональный футболист, по окончании карьеры Михаил Рылов несколько лет тренировал команду из Магнитогорска.