Южноуральцы на Олимпийских играх — 2022: перспективы и расписание выступлений

Рассказываем, в какие дни нужно пристально следить за событиями на Играх в Пекине

На предстоящей зимней Олимпиаде в Пекине у южноуральцев есть за кого переживать — в основной и резервный составы сборной России включены 18 наших земляков, при этом 10 из них представлены в мужской и женской хоккейных командах. ИА «Первое областное» публикует подробное расписание выступлений южноуральских спортсменов и рассказывает, чего можно ожидать от наших земляков на главных зимних стартах четырехлетия.

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

Мужской турнир

Состав сборной России (выделены воспитанники южноуральской школы хоккея, курсивом — игроки, выступающие в командах Челябинской области):

Вратари: Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов (ЦСКА). Защитники: Александр Никишин («Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо», Москва), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург»), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Дамир Шарипзянов («Авангард»). Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Никита Гусев, Кирилл Марченко (оба — СКА), Вадим Шипачев («Динамо», Москва), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Артур Каюмов, Артем Анисимов (оба — «Локомотив»), Андрей Чибисов («Металлург»), Кирилл Семенов, Арсений Грицюк (оба — «Авангард»). Запасные игроки : Дмитрий Шугаев («Северсталь»), Семен Чистяков («Авангард»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Станислав Галиев («Динамо», Москва), Андрей Кузьменко (СКА), Владимир Ткачев («Трактор»).

На Игры в Пекин российская команда отправляется в статусе действующего олимпийского чемпиона. Четыре года назад под руководством Олега Знарка наша сборная сумела завоевать золото. Тогда в той команде выступали четыре воспитанника южноуральской школы хоккея — Никита Нестеров, Вячеслав Войнов, Николай Прохоркин и Егор Яковлев. В финальном матче тогда наши «горели» немцам со счетом 2:3, но менее чем за минуту до конца третьего периода сумели сравнять счет, а затем и вырвать победу в овертайме.

В этот раз в Пекин вновь отправились команды без НХЛовских звезд. Но он все равно останется «вишенкой на торте» олимпийского праздника, объектом пристального внимания для любителей спорта во всем мире. И подтвердить звание сильнейших российской сборной будет ой как непросто. Сильные и боеспособные коллективы (если судить по именам) отправили в Пекин сборные Чехии и Швеции, в меньшей степени — Финляндии. Есть кому зажигать на льду у американцев и канадцев.

В сборной России представлены пять воспитанников южноуральской школы хоккея — Вячеслав Войнов («Динамо», Москва), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Артем Минулин и Егор Яковлев («Металлург»). Есть еще два игрока, которые ныне защищают цвета наших клубов, — Андрей Чибисов («Металлург») и Владимир Ткачев («Трактор»).

Отметим также наших представителей в других сборных. Так, «черно-белые» делегировали на Игры трех игроков в сборную Чехии — Романа Вилла, Лукаша Седлака и Томаша Гику. Магнитогорский «Металлург» на Играх-2022 представят также Линус Хульстрем (Швеция), Юхо Олкинуора (Финляндия) и Виктор Игнатьев (Латвия).

Групповой этап. Расписание матчей с участием сборной России:

9 февраля. 13:40. Россия — Швейцария

11 февраля. 09:10. Россия — Дания

12 февраля. 18:10. Россия — Чехия

15 февраля. 09:10, 13:40, 18:10 — плей-офф-раунд

16 февраля. 09:10, 11:00, 13:40, 18:10 — четвертьфиналы

18 февраля. 09:10, 18:10 — полуфиналы

19 февраля. 18:10 — матч за 3-е место

20 февраля. 09:10 — Финал

Женский турнир

Состав сборной России (выделены воспитанницы южноуральской школы хоккея):

Вратари: Диана Фархутдинова («Динамо-Нева»), Мария Сорокина («Агидель»), Дарья Гредзен («Бирюса»). Защитники: Ангелина Гончаренко, Елена Проворова (обе — СКИФ), Екатерина Николаева («Динамо-Нева»), Мария Печникова, Анна Шибанова (обе — «Агидель»), Нина Пирогова, Анна Савонина (обе — «Торнадо»). Нападающие: Людмила Белякова, Елена Дергачева, Анна Шохина (все — «Торнадо»), Полина Болгарева, Александра Вафина, Фануза Кадирова (все — «Динамо-Нева»), Оксана Братищева, Виктория Кулишова (обе — СКИФ), Екатерина Добродеева, Валерия Павлова (обе — «Бирюса»), Вероника Коржакова, Илона Маркова, Ольга Сосина (все — «Агидель»). Запасные: Валерия Меркушева (СКИФ), Лиана Ганеева («Динамо-Нева»), Полина Лучникова («Агидель»).

Летом прошлого года в Челябинске возродили женскую профессиональную команду. И пусть «Белые медведицы» в текущем чемпионате ЖХЛ выступают неважно, уступая порой с разгромным счетом лидерам, а состав команды только наигрывается. Челябинская область будет представлена на Играх-2022 пятью нашими воспитанницами. Именно столько вошло в расширенный состав женской олимпийской сборной России.

Правда, вероятней всего, выступят в Пекине только три наши землячки. Полина Лучникова из уфимской «Агидели» числится среди запасных и имеет немного шансов выйти на олимпийский лед, а Диана Фархутдинова сдала положительный тест на коронавирус уже в Пекине, участие голкипера «Динамо-Невы» теперь под вопросом.

Зато могут не просто выступить в турнире, но и стать одними из лидеров нашей команды другие три воспитанницы челябинской спортшколы им. Сергея Макарова — Александра Вафина, Оксана Братищева и Вероника Коржакова. В особенности это касается Вафиной, имеющей за плечами опыт участия в 10(!) чемпионатах мира.

На чемпионате мира прошлого года женская сборная России заняла итоговое 5-е место. Формат олимпийского женского хоккейного турнира немного необычный. Наша команда по рейтингу попала в группу «А», где помимо нее еще четыре коллектива. И вне зависимости от того, как сложатся игры российской команды, она выйдет в четвертьфинал. От этого поединка во многом и будут зависеть медальные перспективы сборной.

Групповой этап, расписание матчей с участием сборной России:

4 февраля. 09:10. Россия — Швейцария

5 февраля. 18:10. Россия — США

7 февраля. 09:10. Россия — Канада

8 февраля. 18:10. Россия — Финляндия

11 февраля. 09:10 и 18:10 — четвертьфиналы

12 февраля. 09:10 и 13:40 — четвертьфиналы

14 февраля. 09:10 и 18:10 — полуфиналы

16 февраля. 16:30 — матч за 3-е место

17 февраля. 09:10 — финал

КЕРЛИНГ

Сергей Глухов и Дмитрий Миронов (оба — Челябинск)

Пожалуй, впервые за всю историю существования керлинга в нашей стране сборная России делегирует на Олимпийские игры сильную мужскую команду. До сих пор в этом виде спорта на виду были прекрасные девушки во главе с Людмилой Прививковой. Но ситуация изменилась после того, как настоящую сенсацию на предолимпийском чемпионате мира в 2021 году сотворила мужская сборная России. В этой команде скипом (по сути, капитаном) является воспитанник челябинской школы керлинга Сергей Глухов и его земляк Дмитрий Миронов. Оба, кстати, покинули родину в 2014 году и выступают за Краснодарский край, продолжая давать Челябинской области параллельный зачет.

На чемпионат мира — 2021 в Канаду российская команда отправлялась в статусе одного из аутсайдеров, не претендующего на высокие места. Но, к удивлению всех специалистов, у наших ребят пошла игра уже на групповом этапе. В нем команда одержала 11 побед и потерпела 2 поражения, заняв итоговое второе место. Шутка ли — россиянам удалось победить даже родоначальников этого вида спорта канадцев, да еще и на их территории!

Так неожиданно сборная России автоматически попала в полуфинал. Увы, в решающих поединках за медали нашей команде не удалось проявить свои лучшие качества. Сначала Глухов со товарищи уступили в полуфинале шотландцам (3:5), а в поединке за бронзу — швейцарцам (5:6). Тем не менее наши парни доказали, что у них сыгранная и дружная команда, способная решать высокие задачи.

Впрочем, шапкозакидательского настроения в штабе сборной быть не может. Все прекрасно понимают, что олимпийский турнир — особенный. И здесь может произойти все что угодно. Тем более что опыт игры на соревнованиях такого уровня у наших ребят поскромнее, чем у соперников. Но можете не сомневаться, что эти парни сделают все возможное, чтобы порадовать нас. И советую всем внимательно следить за мужским турниром по керлингу. Даже тем, кто до сих пор не очень разбирается в этом виде спорта.

Мужской турнир, групповой турнир

9 февраля. 1-й тур. 17:05. Россия — США

10 февраля. 2-й тур. 11:05. Россия — Китай

11 февраля. 3-й тур. 06:05. Россия — Швейцария

11 февраля. 4-й тур. 17:05. Россия — Дания

13 февраля. 6-й тур. 06:05. Россия — Италия

14 февраля. 8-й тур. 11:05. Россия — Швеция

15 февраля. 9-й тур. 06:05. Россия — Норвегия

15 февраля. 10-й тур. 17:05. Россия — Канада

16 февраля. 11-й тур. 11:05. Россия — Великобритания

17 февраля. Полуфиналы. 17:05

18 февраля. Матч за 3-е место. 11:05

19 февраля. Финал. 11:05

ФРИСТАЙЛ

Игорь Омелин (Аша), Анастасия Чирцова (Магнитогорск), Александра Глазкова (Миасс)

Тремя спортсменами Челябинской области будут представлены на ОИ-2022 состязания по фристайлу. Игорь Омелин и Анастасия Чирцова выступят в дисциплине «ски-кросс», а Александра Глазкова — в хаф-пайпе. Правда, рассчитывать нашим атлетам на медали будет ой как непросто. Дело в том, что в этих дисциплинах российские спортсмены не являются фаворитами. А если еще точнее — наши земляки не входят в когорту мировых лидеров.

Впрочем, четыре года назад россиянину Сергею Ридзику удалось «выстрелить» в Пхенчхане и завоевать бронзовую медаль. И об этом нужно обязательно помнить тому же Омелину. Хотя бы для того, чтобы обрести психологическую уверенность и избавиться от олимпийского мандража. Ски-кросс — очень непредсказуемая дисциплина, в которой ситуация в ходе заезда меняется с удивительной быстротой.

Для Игоря Омелина предстоящая Олимпиада станет второй по счету, для Анастасии Чирцовой — третьей. Оба уже почти с десяток лет выступают за сборную России на этапах Кубка мира. Другими словами, опыта им не занимать. Многое будет зависеть от того, в какой физической форме они подойдут к главным стартам четырехлетия. Кстати, заключительный предолимпийский сбор они прямо сейчас проходят на горнолыжном курорте «Солнечная долина». Хотелось бы верить, что Южный Урал поможет нашей команде успешно подготовиться и выступить в Пекине.

Что касается Александры Глазковой, то рассчитывать на высокий результат ей вряд ли стоит. На этой Олимпиаде спортсменка из Миасса будет одной из самых юных. Уже сам факт того, что 15-летняя фристайлистка пробилась на Игры в Пекин — несомненное достижение и удача. Победительница первенства мира прошлого года постарается доказать, что ее успех не случаен. Биться на равных с опытными и сильными соперницами в хаф-пайпе очень сложно, но наша спортсменка обязательно постарается дать им бой.

Александра Глазкова (Миасс)

Женщины, хаф-пайп

17 февраля. Квалификация. 06:30 — первый заезд; 07:21 — второй заезд.

18 февраля. Финал. 06:30 — первый заезд; 06:58 — второй заезд. 11:25 — третий заезд.

Анастасия Чирцова (Магнитогорск)

Женщины, ски-кросс

17 февраля. 08:30 — квалификация

11:00 — 1/8 финала

11:35 — 1/4 финала

11:54 — полуфиналы

12:10 — малый и большой финалы

Игорь Омелин (Аша)

Мужчины, ски-кросс

18 февраля. 08:45 — квалификация

11:00 — 1/8 финала

11:35 — 1/4 финала

11:54 — полуфиналы

12:10 — малый и большой финалы

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

Ольга Фаткулина и Анастасия Григорьева (обе — Челябинск)

На свою вторую Олимпиаду отправится конькобежка Ольга Фаткулина. Одна из лидеров сборной России среди претендентов на медали. По крайней мере, об этом говорят специалисты. Например, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, оценивая перспективы наших спортсменок в Пекине, сделала ставку именно на спринтерскую женскую команду.

«Голикова — действующая чемпионка мира. Она и Фаткулина — одни из основных претендентов на медали Олимпиады. Надеюсь, Фаткулина подлечится и сможет конкурировать. Мы видели этапы Кубка мира, там они выступали достойно. Я бы очень хотела, чтобы девчонки поборолись именно за золотую медаль, хотелось бы передать им эстафету», — сообщила Светлана Журова федеральным СМИ в начале января этого года.

Действительно, челябинка очень здорово проводит нынешний сезон. На стабильно высоком уровне выступает на этапах Кубка мира. Входит в топ-10 на двух дистанциях — 500 и 1000 метров. Более того, на соревнованиях в Калгари Ольга Фаткулина выиграла «пятисотку» с новым рекордом России. Однако беда случилась на чемпионате Европы в Херенвене (Нидерланды), который южноуральская спортсменка вынуждена была пропустить и находиться на карантине из-за положительного теста на ковид.

Спортсменка вернулась в родной Челябинск и несколько дней оставалась на самоизоляции. А в это время олимпийская сборная России начала подготовку к ОИ-2022 на сборе в Иркутске. Позже Фаткулина присоединилась к команде, но несколько важных дней были упущены. Сказалось ли это на ее физическом состоянии, не знает никто. И морально Оле пришлось очень тяжело. Директор СШОР им. Скобликовой Нина Соловьева в беседе с корреспондентом ИА «Первое областное» отмечала, что спортсменка тяжело перенесла этот период самоизоляции.

Ольга Фаткулина — необычайно сильная спортсменка. Она способна держать удар. Четыре года назад ее несправедливо не допустили к ОИ-2018 в Пхенчхане. И дай бог, чтобы в этот раз все прошло гладко. Она, как никто другой, достойна того, чтобы завоевать в Пекине медаль.

Будем переживать и болеть в Китае мы и за другую южноуральскую спортсменку. Анастасия Григорьева может выступить теоретически также на двух дистанциях — 1500 и 3000 метров. Однако рассчитывать на это вряд ли стоит. Для 20-летней спортсменки Олимпиада-2022 станет дебютной. В ее активе — место в десятке сильнейших на чемпионате Европы. В то же время на этапах Кубка мира челябинке не удается подняться на высокие места. Но предстоящие старты могут послужить для нее трамплином в мировую элиту. Поэтому и сам факт участия в них является неоспоримым достижением и опытом, который обязательно пригодится в будущем.

Ольга Фаткулина (Челябинск)

13 февраля. 18:56 — 500 м

17 февраля. 13:30 — 1000 м

Анастасия Григорьева (Челябинск)

5 февраля. 13:30 — 3000 м

7 февраля. 13:30 — 1500 м

ШОРТ-ТРЕК

Екатерина Ефременкова (Челябинск)

В женской сборной России по шорт-треку челябинка Екатерина Ефременкова выступает на стабильно высоком уровне, является одним из ее лидеров. Предстоящие Игры станут для нее вторыми по счету. Четыре года назад в Пхенчхане южноуральская спортсменка выступила в двух видах программы — на дистанции 1000 м (10-е место) и в женской эстафете (5-е место). В этот раз она может «закрыть» четыре вида — 500, 1000 и 1500 м в индивидуальных состязаниях и женской эстафете.

За прошедшие четыре года спортсменка возмужала, набралась опыта. В ее активе — серебро чемпионата мира и полный комплект наград с европейского первенства. По ходу нынешнего сезона на этапах Кубка мира Екатерина Ефременкова не раз была близка к призовым местам. Все это говорит о том, что при удачном стечении обстоятельств челябинка сможет побороться за олимпийские медали в Пекине.

Екатерина Ефременкова (Челябинск)

Женщины, 500 м

5 февраля. 16:00 — предварительные забеги

16:30 — четвертьфиналы

17:13 — полуфиналы

17:41 — финалы «А» и «В»

Женщины, 1000 м

9 февраля. 16:44 — предварительные забеги

11 февраля. 16:00 — четвертьфиналы

16:55 — полуфиналы

17:37 — финалы «А» и «В»

Женщины, эстафета 3000 м

9 февраля. 17:45 — полуфиналы

13 февраля. 16:35 — финалы «А» и «В»

Женщины, 1500 м

16 февраля. 16:30 — четвертьфиналы

17:15 — полуфиналы

18:11 — финалы «А» и «В»

Использованы фотографии: Союз конькобежцев России (russkating.ru), Федерация хоккея России (fhr.ru), Федерация фристайла России (ffr-ski.ru), Федерация керлинга России (curling.ru), Олимпийского комитета России (olympic.ru).

Инфографика: ИА «Первое областное»