Южноуральцев призывают поторопиться с выполнением нормативов «Готов к труду и обороне»

Для получения знака отличия ГТО в этом году нужно успеть сдать тесты до конца сентября

С завершением календарного года сокращается и время на то, чтобы успеть получить заслуженные награды тем южноуральцам, которые приступили, но не выполнили все необходимые испытания комплекса «Готов к труду и обороне». 30 сентября стартует выгрузка из электронной базы данных, по которой будут составляться приказы на награждение по итогам III квартала текущего года, сообщает региональная дирекция спортивно-массовых мероприятий и комплекса ГТО.

«Представление к награждению знаками отличия организуется по итогам каждого календарного квартала центром тестирования. После этого в зависимости от показанных результатов издается приказ министерства спорта РФ или регионального органа исполнительной власти о награждении знаками отличия. Но надо учитывать то, что процедура оформления документов и изготовления знаков занимает два-три месяца. Именно поэтому тем южноуральцам, которые хотели бы еще до нового года получить знаки отличия ГТО, нужно поспешить выполнить нормативы до 30 сентября», — объяснил руководитель региональной дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне» Александр Беленков.

Напомним, что временные рамки III квартала ограничены периодом с 1 июля по 30 сентября. Полный перечень центров тестирования области, а также адреса и номера телефонов можно найти на официальном сайте организации. Для того чтобы зайти в личный кабинет, необходимо пройти по ссылке либо скачать официальное приложение в AppStore или PlayMarket. В дирекции напоминают о том, что прием нормативов ГТО в центрах тестирования осуществляется строго по предварительной записи с соблюдением всех противоэпидемических требований.