Южноуральцев приглашают принять участие во всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни», которая основана на рекомендациях ВОЗ проходить в день от 6 до 10 тысяч шагов для поддержания минимума нормальной физической активности человека. Зарегистрироваться можно на сайте, сообщает региональный Минспорт.
Акция «10 000 шагов к жизни» проводилась впервые семь лет назад и была основана на рекомендациях ВОЗ проходить десятки тысяч шагов для поддержания минимума нормальной физической активности человека. Программа направлена на развитие и пропаганду естественных методов оздоровления и руководствуется принципом «наилучшее здоровье с наименьшими затратами». Также в рамках программы каждый желающий может пройти курс обучения по подготовке инструкторов ЗОЖ и ГТО.
Отметим, что акция «10 000 шагов к жизни» проходит во всех субъектах РФ и призвана поддержать движение по организации пешеходных маршрутов здоровья во всех муниципалитетах страны.
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