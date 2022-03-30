Южноуральцев приглашают принять участие во всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни», которая основана на рекомендациях ВОЗ проходить в день от 6 до 10 тысяч шагов для поддержания минимума нормальной физической активности человека. Зарегистрироваться можно на сайте, сообщает региональный Минспорт.

Акция «10 000 шагов к жизни» проводилась впервые семь лет назад и была основана на рекомендациях ВОЗ проходить десятки тысяч шагов для поддержания минимума нормальной физической активности человека. Программа направлена на развитие и пропаганду естественных методов оздоровления и руководствуется принципом «наилучшее здоровье с наименьшими затратами». Также в рамках программы каждый желающий может пройти курс обучения по подготовке инструкторов ЗОЖ и ГТО.

Отметим, что акция «10 000 шагов к жизни» проходит во всех субъектах РФ и призвана поддержать движение по организации пешеходных маршрутов здоровья во всех муниципалитетах страны.