Южноуральцев приглашают принять участие в триатлон‑кроссе на озере Тургояк

Организаторы открыли регистрацию на состязания

Организаторы триатлон-кросса «Тургояк» открыли регистрацию на участие в соревнованиях. В этом году в рамках состязаний впервые пройдут чемпионат и первенство России по этому виду спорта. Вместе с профессионалами в соревнованиях могут принять участие любители триатлона, сообщает региональный Минспорт.

Триатлон-кросс на озере Тургояк пройдет с 19 по 21 августа. Участники могут зарегистрироваться на соревнования в нескольких категориях в зависимости от физической подготовки. Организаторы предлагают три дистанции по триатлону, а также две беговые и одну плавательную дисциплины.

Так, в триатлон-кроссе можно заявиться на «Суперспринт» — 0,2 км плавание, 5 км велогонка и 1,5 км бег (с 12 лет и старше). Для более подготовленных атлетов приготовлен «Спринт» — 0,5 км плавание, 10 км велогонка и 3 км бег (с 16 лет и старше). Наконец, самыми массовыми ожидаются соревнования в программе «Стандарт» — 1,5 км плавание, 30 км велогонка и 10 км бег. Причем в этом виде состоятся личная гонка и эстафета. Принять в них участие могут только лица, достигшие 18-летнего возраста.

Могут заявиться на соревнования и узкоспециализированные атлеты — в беге на 1 и 10 км или плавании 1 км. Зарегистрироваться на участие можно на официальном сайте.