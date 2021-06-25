Южноуральцам презентуют Кубок Гагарина

Главный трофей КХЛ будет выставлен в ледовом дворце «Трактор»

Воспитанник хоккейной школы «Трактор» Денис Зернов привезет Кубок Гагарина в Челябинск, сообщает пресс-служба челябинского клуба. В минувшем сезоне наш земляк завоевал трофей в составе омского «Авангарда».

Посмотреть и сфотографироваться с Кубком Гагарина можно 27 июня с 10:00 до 12:00 в фойе ледового дворца «Трактор» на ЧТЗ (ул. Савина, 1).

Денис Зернов начинал хоккейную карьеру в Челябинске, выступал за команду «Трактор» (1996 года рождения) вплоть до окончания школы. В сезоне 2014/2015 перешел в состав тольяттинской молодежной команды «Ладья». Нападающий дебютировал в КХЛ в составе волжан в сезоне-2016/2017. В 2018-м форвард продолжил карьеру в омском «Авангарде», в составе которого стал обладателем серебряных наград КХЛ в 2019 году и завоевал Кубок Гагарина в минувшем сезоне-2020/2021.