Южноуральцам представили главный трофей Российской премьер-лиги по футболу

Почетный трофей презентовал экс-игрок «Зенита» и сборной России Константин Зырянов

Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) во главе с экс-игроком сборной страны Константином Зыряновым презентовал в южноуральской столице Кубок чемпионов России.



Сделать памятное фото с Кубком чемпионов и взять автограф у одного из самых известных и титулованных игроков «Зенита» — экс-игрока сборной России Константина Зырянова могли все желающие на Кировке сегодня, 16 июня. С 12:00 до 16:00 трофей был выставлен на всеобщее обозрение.

Мероприятие прошло в Челябинске в рамках проводимого ФК «Зенит» и авиакомпанией «Россия» трофи-тура. Так, Кубок чемпионов ранее гостил во Владивостоке и Тюмени, впереди Нижний Новгород, Самара и Санкт-Петербург. Неслучайно выбраны и даты презентации трофея — в дни проведения чемпионата Европы по футболу, одного из самых ожидаемых спортивных событий лета. Символично, что именно сегодня, 16 июня, сборная России проведет важнейший поединок Евро-2021 против сборной Финляндии, от исхода которого зависят дальнейшие перспективы нашей команды в борьбе за выход в плей-офф.

Любопытно, что ФК «Зенит» уже не первый раз проводит в Челябинске спортивные мероприятия. Так, в 2019 году на площади Революции состоялся «Большой фестиваль футбола», на котором были организованы более 30 футбольных аттракционов и интерактивных развлечений, а центральной площадкой стало надувное поле, где проводился отбор юных футболистов от 8 до 12 лет для участия в тренировочных сборах в клубной академии ФК «Зенит». По словам организаторов, футбольный фестиваль в Челябинске посетили тогда более 15 тысяч человек.

Между тем Челябинск сложно назвать футбольным городом. Профессиональная команда играет в третьем эшелоне чемпионата страны, а звездных топовых игроков уровня сборной страны можно пересчитать по пальцам одной руки. Чем обусловлено то, что главный футбольный трофей страны прибыл в Челябинск?

«Вам может показаться странным, но Челябинск второй после Санкт-Петербурга по количеству поклонников ФК „Зенит“. Мне сложно сказать, чем это обусловлено. Возможно, челябинцам есть за кого болеть в хоккее, а в футболе — нет. Можно провести и исторические параллели — когда-то местный футбольный клуб носил имя „Зенит“. Кроме того, в Челябинске сформировалось активное организованное фанатское сообщество болельщиков „Зенита“. Знаю, что ряд фанатов совершают по 8—10 выездов за сезон, чтобы поддержать нашу команду. Все эти факторы и склонили нас к тому, чтобы показать кубок челябинцам и вызвать интерес у юных ребят к футболу», — говорит PR-менеджер ФК «Зенит» Никита Севостьянов.

Апогеем трофи-тура в Челябинске стала автограф-сессия одного из самых известных игроков «Зенита» и сборной России Константина Зырянова. Завершивший свою карьеру футболист сейчас пробует себя в тренерской деятельности, возглавляя молодежную команду ФК «Зенит». Он в течение двух часов фотографировался с трофеем со всеми желающими, после чего дал блиц-интервью корреспонденту ИА «Первое областное», призвал поддержать сборную России в сегодняшнем матче против Финляндии.

«После поражения от Бельгии на команду обрушился шквал критики. Но сейчас не время искать виноватых, нужно придать команде уверенности в себе— и поддержка болельщиков сборной сейчас необходима. Вспомните, как играла наша команда на чемпионате Европы 2008 года. Тогда мы в первом матче уступили испанцам. Но сумели собраться после неудачи, вышли в плей-офф и завоевали бронзовые медали турнира. Почему бы и сейчас не повторить тот путь?» — отметил Константин Зырянов.

Напомним, что сборная России на Евро-2021 сегодня сыграет в 18:00 с командой Финляндии. После поражения от бельгийцев (0:3) нашей команде для выхода в плей-офф нужно обязательно побеждать.