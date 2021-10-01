Всем жителям Челябинской области, которые хотят получить знак отличия ГТО, нужно успеть пройти оставшиеся испытания до 31 декабря, иначе все достижения обнуляются и с 1 января 2022 года придется выполнять весь комплекс заново, сообщает Минспорт области.
«Пользуясь возможностью, обращаюсь ко всем южноуральцам, у кого до знака отличия ГТО осталось выполнить несколько норм. Не ждите декабря и обращайтесь в центры тестирования уже сейчас! Ведь 31 декабря все результаты, которых не хватит для получения знака отличия, электронная система ГТО аннулирует и после Нового года нормативы надо будет выполнять снова», — рассказал руководитель региональной дирекции комплекса «Готов к труду и обороне» Александр Беленков.
Если вы хотите записаться на выполнение комплекса «Готов к труду и обороне», вам нужно обратиться в любой центр тестирования. Весь перечень центров тестирования области, а также адреса и номера телефонов можно найти на официальном сайте организации www.dirgto.com. Для того чтобы зайти в личный кабинет, необходимо пройти по ссылке www.gto.ru либо скачать приложение в AppStore или PlayMarket.
Напоминаем о том, что прием нормативов ГТО в центрах тестирования осуществляется строго по предварительной записи с соблюдением всех противоэпидемиологических требований.
Автор: Степан Тимощук
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