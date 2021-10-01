Южноуральцам напоминают о необходимости выполнить нормативы ГТО до Нового года

Чтобы получить знаки отличия, южноуральцам необходимо до 31 декабря пройти испытания

«Пользуясь возможностью, обращаюсь ко всем южноуральцам, у кого до знака отличия ГТО осталось выполнить несколько норм. Не ждите декабря и обращайтесь в центры тестирования уже сейчас! Ведь 31 декабря все результаты, которых не хватит для получения знака отличия, электронная система ГТО аннулирует и после Нового года нормативы надо будет выполнять снова»,

— рассказал руководитель региональной дирекции комплекса «Готов к труду и обороне» Александр Беленков.