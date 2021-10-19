Южноуральский волейбольный клуб выиграл два матча в чемпионате России

Челябинское «Динамо» одержало две победы над «Камой» из Перми

В третьем туре чемпионата России по волейболу среди мужских команд челябинское «Динамо» в гостях дважды обыграло пермскую «Каму». Подопечные Алексея Андреева отдали сопернику лишь одну партию и завоевали важные 6 очков, сообщает пресс-служба клуба.



Южноуральцам противостоял серьезный противник. Но своей игрой «Динамо» не оставило сопернику никаких шансов. Первый поединок челябинцы выиграли всухую. Все три партии были напряженными и упорными. Преимущество переходило то к одним, то к другим. Но каждый раз «Динамо» вырывало победу в самой концовке. В итоге первые два сета завершились со счетом 25:22, а заключительный — 25:20.



Повторный матч оказался более сложным. Также, как и в первой игре, все решалось в концовках партий. Первые два сета остались за челябинскими волейболистами, но уже третий забрали себе хозяева площадки. Динамовцы, несмотря на поражение в третьем сете, спокойно довели матч до победы. После сложного выезда челябинская команда занимает третье место в турнире Востока, уступая три балла «Локомотиву-Изумруду» из Екатеринбурга.



Следующий свой поединок наша команда проведет дома — 23 и 24 октября. В Челябинск приедет «Университет» из Барнаула.



Автор: Степан Тимощук

