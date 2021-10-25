В четвертом туре чемпионата России по волейболу среди мужских команд Высшей лиги «А» челябинский волейбольный клуб «Динамо» дважды обыграл на своей площадке «Университет» из Барнаула — 3:1 и 3:0, сообщает пресс-служба клуба.
Первый матч получился упорным. Все три партии были напряженными, преимущество переходило то к одним, то к другим. «Динамо» хоть и контролировало ход матча, тем не менее уступило в конце дебютной партии — 24:26. Однако в трех следующих сетах команда больше не позволяла себе расслабиться. В итоге — волевая победа со счетом 3:1.
В повторном поединке челябинцам для победы хватило всего трех партий. Однако игра для нашей команды оказалась непростой. Как и в первой игре, первая партия стала самой сложной. Но «Динамо» в самой концовке сумело взять верх — 25:23, а затем в последующих двух сетах не оставило шансов сопернику. Итоговый счет второго матча — 3:0.
«Команда из Барнаула всегда очень „кусачая“, в любой ситуации играет до конца. Соперник ошибался очень мало, было сложно играть. Мы хорошо знаем эту команду. Она, я бы сказал, очень прибавила в опыте и классе. Но мы постарались. Был определенный запас прочности, который мы и применили, дожали соперника», — рассказывает старший тренер ВК «Динамо» Николай Куравкин.
Лучшим игроком четвертого тура в составе «Динамо» стал диагональный Роман Мурашко, который в третьем сете второй игры трижды подавал навылет.
После четырех туров челябинская команда занимает третье место в турнирной таблице. Следующий матч команда проведет 6 и 7 ноября в Новокуйбышевске, где встретится с местной «Новой».
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