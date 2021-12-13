Южноуральский ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» вышел в плей-офф женской Евролиги

Команда из Златоуста одержала две победы и потерпела одно поражение

«На таком уровне просто быть не может по определению. Знали об этом, готовились и в итоге решили задачу выхода в плей-офф. На этом турнире мы были настоящей командой. Благодарю всех девчонок за то, что проявили все свои лучшие качества. Ждем результатов жеребьевки плей-офф, когда узнаем соперника по матчам на вылет. Пока идем по намеченному на сезон графику»,

— прокомментировал главный тренер ВК «Динамо-Уралочка» Михаил Накоряков.