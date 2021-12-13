В Венгрии завершился второй отборочный раунд главного клубного турнира Европы. «Динамо-Уралочка» из Златоуста попала в Группу G, где встречалась с итальянским «Ориззонте», греческим «Вулиагмени» и с хозяевами турнира УВСЕ, сообщает пресс-служба «Динамо-Уралочка».
В стартовом матче наши спортсменки обыграли итальянский «Ориззонте» со счетом 15:8. Перелом наступил в третьей четверти матча, когда «Динамо-Уралочка» начала отрываться после счета 7:7. Четыре мяча на счету Марии Берсневой, по три у Юлии Лаптевой и Елизаветы Заплатиной, два забила Екатерина Зеленцова. А вот игра с венгерками прошла в тяжелейшей борьбе, с большим количеством удалений и завершилась минимальным поражением «Уралочки» 12-13.
Южноуральской команде нужно было побеждать в заключительном матче с греческим «Вулиагмени». Наши ватерполистки хорошо начали игру, но допустили несколько потерь и ненужных удалений, позволив соперницам сравнять счет и даже выйти вперед на три мяча. Но замены и перестроенная тактика, а также отличная игра вратаря Евгении Головиной позволили сделать рывок в заключительном периоде и вырвать победу 12-11.
«На таком уровне просто быть не может по определению. Знали об этом, готовились и в итоге решили задачу выхода в плей-офф. На этом турнире мы были настоящей командой. Благодарю всех девчонок за то, что проявили все свои лучшие качества. Ждем результатов жеребьевки плей-офф, когда узнаем соперника по матчам на вылет. Пока идем по намеченному на сезон графику», — прокомментировал главный тренер ВК «Динамо-Уралочка» Михаил Накоряков.
Напомним, что ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» идет без поражений в чемпионате России. Ватерполистки основного состава «Динамо-Уралочки» не испытали проблем, выиграв все три своих поединка во втором туре. Достойно выступила и резервная команда южноуральского клуба.
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