В Санкт-Петербурге прошел Всероссийский рейтинговый турнир по дартсу, в котором принимали участие сильнейшие спортсмены страны. Успешно в состязаниях выступила мужская южноуральская команда, которая пробилась в топ-16. В активе Дмитрия Ситкарева бронзовая медаль, сообщает региональный Минспорт.
Команду из Челябинской области представляли Наталья Яковлева, Людмила Кудрявцева, Александр Башарин, Дмитрий Ситкарев и Владимир Пашенцев. Мужчины вошли в 16 лучших. Дмитрий, уступив в полуфинале победителю турнира Борису Кольцову со счетом 5:3, выиграл матч за третье место у Тимофея Самошкина.
Совсем немного не хватило Наталье Яковлевой для выхода в основную сетку, а победительницей в женском одиночном разряде стала Елена Шульгина из Екатеринбурга.
Напомним, что пять бронзовых медалей завоевали южноуральцы на чемпионате России по дартсу. Турнир в Челябинске собрал более 150 спортсменов из 30 регионов.
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