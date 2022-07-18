Южноуральский спортсмен завоевал медаль на Всероссийском турнире по дартсу Дмитрий Ситкарев выиграл матч за третье место у Тимофея Самошкина со счетом 5:3



Команду из Челябинской области представляли Наталья Яковлева, Людмила Кудрявцева, Александр Башарин, Дмитрий Ситкарев и Владимир Пашенцев. Мужчины вошли в 16 лучших. Дмитрий, уступив в полуфинале победителю турнира Борису Кольцову со счетом 5:3, выиграл матч за третье место у Тимофея Самошкина.



Совсем немного не хватило Наталье Яковлевой для выхода в основную сетку, а победительницей в женском одиночном разряде стала Елена Шульгина из Екатеринбурга.



Напомним, что пять бронзовых медалей завоевали

В Санкт-Петербурге прошел Всероссийский рейтинговый турнир по дартсу, в котором принимали участие сильнейшие спортсмены страны. Успешно в состязаниях выступила мужская южноуральская команда, которая пробилась в топ-16. В активе Дмитрия Ситкарева бронзовая медаль, сообщает региональный Минспорт.Команду из Челябинской области представляли Наталья Яковлева, Людмила Кудрявцева, Александр Башарин, Дмитрий Ситкарев и Владимир Пашенцев. Мужчины вошли в 16 лучших. Дмитрий, уступив в полуфинале победителю турнира Борису Кольцову со счетом 5:3, выиграл матч за третье место у Тимофея Самошкина.Совсем немного не хватило Наталье Яковлевой для выхода в основную сетку, а победительницей в женском одиночном разряде стала Елена Шульгина из Екатеринбурга.Напомним, что пять бронзовых медалей завоевали южноуральцы на чемпионате России по дартсу . Турнир в Челябинске собрал более 150 спортсменов из 30 регионов.

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