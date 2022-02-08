Южноуральский спортсмен завоевал бронзу на чемпионате России по греко-римской борьбе

На соревнованиях в Суздале призером стал Вааг Маргарян

В Суздале завершился чемпионат России по греко-римской борьбе, в котором выступили три спортсмена Челябинской области. Бронзовым призером в весовой категории до 87 кг стал Вааг Маргарян, сообщает региональная федерация спортивной борьбы.

Первый постолимпийский чемпионат России по спортивной борьбе имел важное значение с точки зрения формирования новой команды, которая будет готовиться к Олимпийским играм — 2024 в Париже. Поэтому и соревнования в Суздале собрали всех сильнейших борцов страны. Не потерялся в звездной компании и южноуральский спортсмен Вааг Маргарян, воспитанник челябинской школы борьбы, начинавший тренироваться у Геннадия Абросимова и Валерия Кузнецова. Сейчас он занимается в Академии борьбы им. Миндиашвили в Красноярске.

На чемпионате России Вааг Маргарян успешно преодолел сито предварительных поединков, дошел до полуфинала, где уступил сопернику из Дагестана Миладу Алирзаеву. В борьбе за бронзу Маргарян одержал победу над борцом из Москвы Магомедом Бибулатовым.

«17 февраля у нас начинается сбор в Подмосковье. К сожалению, в календаре у нас нет подходящих турниров, поэтому все вопросы будем решать на сборах. Да, в календаре есть рейтинговый турнир, но он как подготовительный турнир к чемпионату Европы не подходит. Возможно, мы туда и отправим команду — но не основных борцов», — поделился планами на сайте Федерации спортивной борьбы России главный тренер команды Гоги Когуашвили.

Выступили в турнире и еще два южноуральских спортсмена. Так, в весе до 63 кг Иван Федченко выбыл из борьбы за медали в 1/8 финала, на этой же стадии прекратил свое выступление в весовой категории до 97 кг Тимур Абубакиров.